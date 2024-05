Il 30 e il 31 maggio la città di Acqui Terme ospiterà per la seconda volta la manifestazione ANDIAMO SUL SICURO – LA SICUREZZA STRADALE PER LE NUOVE GENERAZIONI.

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione ed educazione stradale rivolto ai giovani, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato, il Servizio di Polizia stradale, le Concessionarie autostradali come la A33 Asti- Cuneo e SINA, società di Ingegneria che si occupa di viabilità, telecomunicazioni e trasporti. Le due giornate sono state organizzate in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Acqui Terme.

Il 30 maggio, nell’area degli Archi Romani, circa 400 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, potranno sperimentare attività ludico didattiche per comprendere quali sono i pericoli della strada e i comportamenti da mettere in atto per garantire la sicurezza quando si è alla guida.

Nello spazio adiacente la pista ciclabile verrà collocato il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, una vera e propria “aula scolastica” multimediale itinerante nella quale i poliziotti diventeranno “maestri di sicurezza” per i ragazzi.

Sul prato saranno inoltre presenti le diverse associazioni di volontariato che, avario titolo, si occupano di soccorso, sicurezza e supporto nelle manifestazioni o negli eventi calamitosi e che saranno a disposizione degli studenti per illustrare la propria attività.

Il 31 maggio, invece, presso il Teatro Ariston, verrà proiettato per i ragazzi più grandi il film “Young Europe”, già vincitore di numerosi riconoscimenti. Il lungometraggio del regista Matteo Vicino, realizzato nell’ambito del Progetto Icaro, una campagna di sicurezza stradale promossa proprio dalla Polizia Stradale racconta, con un punto di vista assolutamente originale, le tragiche esperienze di 5 ragazzi coinvolti in incidenti stradali mortali.

Al termine della proiezione gli studenti potranno dialogare proprio con il regista, presente in sala, e altri importanti ospiti: il Dott. Franco Fabbri, Dirigente della Polizia Stradale di Torino (fino a febbraio in comando ad Alessandria), la Signora Lucina Iorio, presidente del Global Road Safety Forum Un e la Signora Maria Grazia Di Virgilio, Presidente provinciale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada.

Coordinerà il dibattito l’Ing. Roberto Arditi, direttore della sicurezza stradale per la Società SINA.