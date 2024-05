Prendendo spunto dall’ultima Lettera pastorale del Vescovo mons. Guido Gallese, “Il popolo nelle tenebre vide una grande luce”, l’ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e l’area pastorale cittadinanza della Diocesi di Alessandria, insieme alla Chiesa valdese-metodista di Alessandria, organizzano il secondo incontro dal titolo “Dall’emergenza alla speranza”, in collaborazione con il dipartimento Disste dell’Università del Piemonte Orientale, con il Movimento ecclesiale di impegno culturale e il Collegio universitario S. Chiara.

Oggetto della seconda serata, aperta a tutta la cittadinanza, sarà la tematica della guerra, avvicinata come emergenza e con allarmismo, ma che può diventare anche speranza per il futuro. A molti mesi ormai dall’escalation del conflitto tra Israele e Palestina, determinata dagli attacchi del 7 ottobre scorso e dall’inizio della guerra su Gaza, le prospettive di pace appaiono sempre più urgenti e, al tempo stesso, sempre più difficili.

Così martedì 7 maggio, alle ore 21, il prof. Claudio Vercelli, dell’Istituto universitario per mediatori linguistici di Milano, in dialogo con il pastore Gregorio Plescan, proporrà il tema “Israele e Palestina: dal disastro annunciato alle speranze di pace”, proprio per riflettere con speranza sulla guerra, che oggi ancora affligge il mondo in molti Paesi.

L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e si terrà presso la sala Iris del Collegio universitario S. Chiara (Alessandria, via Volturno 18 – parcheggio interno).

