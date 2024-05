Terzo e ultimo giorno oggi a Diano Marina dell’11ª edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”, la grande rassegna, dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze del settore agroalimentare e dell’enogastronomia, che trasforma per tre giorni l’elegante centro pedonale della Città degli aranci in un vero e proprio teatro all’aperto. In programma expo dei produttori, cooking show, cene a quattro mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e tanto altro ancora.

Questo il programma di oggi, domenica 5 maggio:

Palco

ore 10.30 “Dian (Croxetti De.Co.) au tuccu” – cooking show, a cura dello chef Michelangelo Pisani (Hotel Metropol, Diano Marina), in collaborazione con Pasta Fresca Elena 2

ore 11.10 “Le primizie dianesi incontrano il mare” – cooking show, a cura dello chef Giuseppe Mongiello (Hotel Torino, Diano Marina)

ore 12.00 “I Dian al profumo di Liguria” – cooking show a cura dello chef Alessandro Dentone, presidente regionale Federazione Italiana Cuochiore

ore 12.45 “Arrosto non arrosto al sale ed erbe aromatiche” – cooking show, a cura dell’agrichef Gabriella Caratti (Lo Zafferano, Albenga), responsabile Lady Chef Liguria della Federazione Italiana Cuochi

–

ore 14.45 “Tortelli di erbe spontanee ed aromatiche” – cooking show, a cura dello chef Luca Bazzano (Quintilio, Altare)

ore 15.30 “Omaggio al cundijun” – cooking show, a cura dello chef Jorg Giubbani (Orto di Villa Edera, Moneglia, 1 Stella Michelin)

ore 16.30 “Asparagi viola alla carbonara” – cooking show, a cura dello chef Giorgio Servetto (Vignamare, Andora, 1 Stella Michelin e Stella Verde)

ore 17.15 “Il numero 1 del pesto al mortaio” – dimostrazione, con Mattia Bassi, vincitore del Campionato Mondiale 2024

ore 17.50 “Rollè di coniglio farcito con olive pomodori millefoglie di patate al timo e verdurine croccanti” – cooking show, a cura dell’Istituto Ruffini-Aicardi, in collaborazione con Frantoio Venturino

Area incontri

ore 10.00 “Assaggia la Liguria: il pesto al mortaio” – laboratorio emozionale, con utilizzo di Basilico Genovese Dop, Aglio di Vessalico e Olio Riviera Ligure Dop

ore 11.00 “L’acqua, un bene prezioso per l’organismo, l’alimentazione, la comunità e il pianeta” – tavola rotonda con degustazione, con interventi di Pier Paolo Gallea di Acqua Minerale di Calizzano, chef ed altri esperti

ore 12.00 “Cantine Doc” (Multiverso Ed.) – presentazione del volume, con l’editore Mario Cucci e degustazione a cura dell’azienda Peq Agri di Andora

–

ore 15.00 “Mente alla Menta” – laboratorio sui vari utilizzi di una delle aromatiche più diffuse, a cura dell’esperto Marco Cappello, responsabile qualità di Rb Plant

ore 15.45 “Diano Marina, Città degli Aranci” – conferenza, a cura dell’esperto di botanica Oreste Brunazzi, con piccola degustazione

ore 16.45 “Prebuggiùn, guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione” (De Ferrari Ed.) -presentazione del libro, con l’autrice Laura Brattel, guida ambientale-escursionistica e forager

ore 17.30 “Segreti e sapori dei vini liguri” – laboratorio-degustazione con il sommelier Ivano Brunengo della Fisar, a cura di Enoteca Regionale della Liguria.