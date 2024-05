Assegnate anche quest’anno le Bandiere Blu, riconoscimento (giunto alla 38esima edizione) che mette di nuovo al primo posto la Liguria, con 34 località premiate per eccellenza marittima. Le parole di Cristiano Za Garibaldi, sindaco di Diano Marina, durante la cerimonia avvenuta a Roma in presenza di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare.

“È con grande orgoglio che vi comunico che Diano Marina ha ottenuto – per il quinto anno consecutivo – la prestigiosa Bandiera Blu. Questo riconoscimento è una testimonianza concreta dell’eccellenza del nostro ambiente e del nostro mare, frutto di un impegno costante e di una dedizione collettiva. Nonostante le molteplici problematiche che abbiamo dovuto affrontare durante l’inverno, siamo riusciti ancora una volta a ottenere il prestigioso vessillo, grazie anche a tutti coloro che contribuiscono a garantire un ambiente sano e accogliente. La Bandiera Blu non è solo un simbolo di qualità ambientale, ma rappresenta anche un valore aggiunto fondamentale per la nostra offerta turistica. Il nostro impegno non si ferma qui”.