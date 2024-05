Una giovane ladra, capace con pochi abili gesti di manomettere la serratura dell’ingresso di un appartamento del centro e, in pochi minuti, di impossessarsi di 2.000 euro in contanti e di gioielli in oro e brillanti, svanisce nel nulla poco prima dell’arrivo del proprietario.

Tutto perfetto, se non fosse che la sua immagine è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza che i Carabinieri hanno sapientemente individuato lungo la via di fuga.

L’attività investigativa ha così restituito l’identità di una donna, pluripregiudicata, che ha commesso reiterati furti in appartamento negli ultimi mesi, da Alessandria a Novara, fino a Novara.

I gravi indizi di colpevolezza, aggravati dalla violenza sulle cose e dalla sistematicità dell’attività criminosa, hanno condotto gli investigatori alla richiesta di una misura cautelare di custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria.

L’arresto è stato effettuato con un’azione congiunta delle Forze dell’Ordine, quando, in esecuzione dell’ordinanza, poche settimane dopo, la ricercata è stata sorpresa a rubare, ancora una volta, all’interno di un appartamento. Questa volta addirittura a Nuoro, in Sardegna, con una complice.

Arrestata da poliziotti della Squadra Mobile della locale Questura, è stata condotta presso il carcere femminile sassarese di Bancali.