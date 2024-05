Andrea Bani a Tortona lo conoscono tutti e non solo perché gestisce l’Art Café, locale di classe in corso Alessandria, ma perché ha sempre avuto idee innovative vulcaniche come ad esempio le cene sotto i portici Frascaroli quando gestiva il Gran bar Bardoneschi.

Tortona come tante altre città italiane, potrebbe migliorare ulteriormente la sua posizione a livello economico, ma sono necessarie alcune idee e proposte concrete. Bani qualche idea a rigaurdo ce l’ha.

Andrea, cosa credi si potrebbe fare per migliorare l’economia di Tortona?

Il commercio è uno dei punti cardine e deve tornare a rappresentare un valore aggiunto per la nostra comunità, presupposto fondamentale per una città che ha bisogno del contatto umano e del confronto sociale.



Quali sarebbe le tute proposte per sostenere il commercio locale?

Ne avrei diverse e qui voglio elencare le principali partendo da quella che io chiamo “mercato in centro”, cioé ospitare nel centro storico un mercato settimanale che possa rivitalizzare il centro e dare una boccata d’ossigeno ai commercianti locali poi rendere sopportabili per i commercianti e per gli esercenti pubblici la tariffa sui rifiuti e quella sull’occupazione del suolo pubblico.

Bene, e altre idee?

Credo si potrebbe incentivare i locali “no slot” con agevolazioni sulla tassazione locale, realizzare eventi periodici (mercato dell’antiquariato, mercato agricolo, mercato degli hobbisti) in centro e nei diversi quartieri, feste di quartiere in collaborazione con i commercianti e poi contrastare l’abusivismo presso il mercato e nel centro storico.

Quindi una maggiore valorizzazione non solo del centro ma di tutta la città attraverso una frequentazione maggiore delle persone in città.

Certo e si dovrebbe anche sensibilizzare uno sviluppo corretto ed equilibrato della “movida” serale estiva nel rispetto di tutti i cittadini e avviare una collaborazione con gli Enti preposti e con le associazioni di categoria per la formazione e il supporto alle imprese esistenti sul territorio e per favorire l’imprenditoria giovanile.

