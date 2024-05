Chi pensa che i giovani d’oggi non hanno più voglia di mettersi in gioco, dovrebbe parlare con i ragazzi del Liceo Peano e farsi raccontare quanto si sono divertiti a partecipare al progetto “Die Musik, La musique, la musica: una lingua che unisce”, fortemente voluto dalla Dirigente Maria Rita Marchesotti e giunto ormai alla terza edizione e proposto in collaborazione da USR Piemonte, dal Teatro Regio di Torino, dal Goethe-Institut e dall’Institut français.

La musica è da sempre uno strumento di socializzazione ed è un linguaggio che unisce, superando frontiere e ostacoli linguistici. La sfida che la 3A e la 3B linguistico hanno colto è stata quella di approfondire, nelle ore di lingua tedesca, lo studio della fiaba “La bella addormentata” dei fratelli Grimm, presentato come balletto dal Teatro Regio nel mese di dicembre. Ai ragazzi è stato chiesto di interpretare in chiave moderna l’opera, in collaborazione con il Wim-Wenders-Gymnasium di Düsseldorf. Proprio grazie a questo progetto, è nata una nuova e promettente amicizia con i colleghi tedeschi, che speriamo possa portare a scambi linguistici o a nuove attività da proporre ai nostri allievi.

Giovedì 4 aprile presso la Sala Caminetto del Teatro Regio è avvenuta la cerimonia di premiazione e il Liceo Peano ha ottenuto il “Premio Speciale per l’originalità dell’adattamento”.

Un sentito ringraziamento agli alunni che hanno partecipato attivamente, proponendo idee innovative e dando prova di sapersi mettere in gioco, agli enti che hanno organizzato e creduto nel progetto, permettendo ai ragazzi di vivere una nuova esperienza formativa e alle docenti di tedesco Elisa Cottone ed Assunta Civita che dopo una formazione specifica hanno accompagnato i ragazzi nell’avventura musicale.