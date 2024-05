Domenica 26 maggio il quarto appuntamento dei trekking organizzati da UISP con il Comune di Imperia in occasione del Centenario della Città, che partirà da Borgo Prino alla Torre di Prarola lungo la pista ciclabile.

La passeggiata, partendo da Borgo Prino, che trae il suo nome dal torrente Prino che solca la valle omonima nell’entroterra cittadino, si dirigerà verso la suggestiva Torre di Prarola, sito storico di rilevanza culturale e paesaggistica.

La Torre di Prarola, eretta nel XVI secolo per proteggere le coste dagli attacchi dei corsari Barbareschi provenienti dal Nord Africa, costituisce un importante capitolo della storia locale e una testimonianza della resilienza della comunità di Imperia.

L’itinerario, della durata di circa due ore e trenta, si snoderà lungo la panoramica pista ciclabile, ottenuta dal recupero del tracciato della ferrovia costiera, fondamentale per lo sviluppo turistico della zona del Ponente ligure.

L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 presso il parcheggio Torre Bonazza, situato in fondo a via Nino Lamboglia.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini e ai visitatori.