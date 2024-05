Giovedì 30 maggio, alle 17.00, presso la Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia, il compositore Marco Lombardi presenterà l’interessante volume “Musica come Pensiero” 12 saggi sulla composizione musicale, edito da Epoké.

Seguendo gli stessi procedimenti che portano ad una composizione musicale, Marco Lombardi ha organizzato il suo saggio secondo un principio di specularità che è profondamente radicato in tanti compositori. L’autore introduce vari temi legati alla musica (dall’attività compositiva all’intertestualità, dal silenzio ai linguaggi d’avanguardia) mettendoli in relazione con altre discipline artistiche e affrontandoli da prospettive diverse. La materia trattata è divisa in due parti distinte, come dei veri e propri movimenti, di cinque

capitoli ciascuna, precedute e seguite da un Preludio e da un Postludio. Si tratta complessivamente di dodici sezioni che, pur del tutto autonome, presentano non pochi leitmotive ricorrenti. Il Preludio

introduce il discorso occupandosi dell’atto del comporre da una specifica angolatura, ovvero il sorgere dell’idea che condurrà,

attraverso successive fasi di elaborazione, al lavoro finito. Cinque delle composizioni che ne sono state il prodotto occupano la

Prima Parte nella quale si trovano, ampliati e approfonditi, testi che l’autore ha scritto in occasione della prima esecuzione di

ciascuna di esse in un arco di tempo che va dal 2007 al 2020. La Seconda Parte si svincola dalla personale produzione di

Lombardi per allargarsi a un raggio di considerazioni più ampio.

Marco Lombardi ha compiuto gli studi musicali diplomandosi in violoncello al Conservatorio di Genova. Dopo alcuni di anni di collaborazioni con diverse orchestre sinfoniche e gruppi da camera, si è dedicato interamente alla composizione. Ha ricevuto premi e menzioni in concorsi nazionali e internazionali di composizione. La sua musica, spesso frutto di commissioni ricevute istituzioni sinfoniche e

associazioni concertistiche, ensemble e solisti, è regolarmente eseguita in Italia e all’estero ed è pubblicata presso Pizzicato Verlag Helvetia, Sconfinarte e DaVinci. È attivo, in Italia e all’estero, come relatore e conferenziere in particolare su argomenti relativi a vari aspetti della musica del XX e XXI. Dopo aver insegnato nei Conservatori di Benevento e Reggio Calabria, attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze” di Rovigo.