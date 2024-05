Giovedì 16 maggio, in occasione dell’apertura della Valenza Jewelry Week, sarà ufficialmente inaugurato dall’Amministrazione comunale il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana allestito presso l’ex convento di San Domenico in via IX Febbraio 16.

Il Centro Espositivo che si presenta come una struttura culturale e formativa messa al servizio del distretto orafo valenzano, è costituito da tre locali che sono solo il punto di partenza per la realizzazione del Museo dell’Arte Orafa Valenzana che si caratterizzerà come uno “scrigno” dall’alto impatto scenografico e narrativo all’interno dell’ex convento dei Domenicani.

Il progetto museografico per il ripristino degli spazi e per l’allestimento dell’area interna è stato realizzato dall’Architetto Luca Dal Pozzolo di Studioblu, uno dei massimi esperti di strutture museali, Direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte e docente di Museografia presso il Politecnico di Torino.

I tre spazi del Centro ospitano: una sala convegni (utilizzata in occasione della Valenza Jewelry Week come spazio espositivo temporaneo), una sezione dedicata alla grafica, con una selezione di pregevoli disegni parte della ricca collezione di documenti custodita dall’Associazione Amici del Museo Dell’Arte Orafa Valenza, e da una sala gemmologica, a cura del Dr. Pio Visconti, che ha lo scopo di illustrate il variegato panorama di gemme di cui gli orafi valenzani dispongono per la creazione di splendidi gioielli.

“Il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana è uno spazio dal valore unico per la città di Valenza il cui distretto orafo è il primo per crescita in Italia trainando così tutto il settore. Luogo identitario del “saper fare”, la struttura si presenta come uno spazio espositivo moderno e innovativo, capace di rappresentare il valore storico-artistico e culturale della illustre tradizione orafa valenzana. È questo solo il primo passo verso la realizzazione dello “scrigno”, che sarà il cuore vero e proprio del museo. Il Centro Espositivo è uno spazio destinato ai cittadini, alle aziende del distretto, ai turisti e a quanti, in Italia e nel mondo, operano nelle industrie creative” così commentano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio.

Il progetto del Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana è stato realizzato anche grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che da anni sostiene le iniziative culturali del Comune di Valenza e della Fondazione Mani Intelligenti.

Lo “scrigno” sarà completato nel corso del prossimo anno anche grazie al sostegno promesso dalla Regione Piemonte.

Per informazioni

tel. 0131 949286

email biblioteca@comune.valenza.al.it