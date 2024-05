Sabato e domenica si voterà per le elezioni comunali in 28 centri del Tortonese, ma in 15 di questi comuni è stata presentata una sola lista per cui sarà sufficiente che a votare si rechi solo il 40% degli aventi diritto per eleggere (o rieleggere per chi si ripresenta) nuovi Sindaci i cui nomi si conoscono già e sono: i sindaci uscenti Michele Gragnolati ad Avolasca, Alessandro Davico a Brignano Frascata, Flaviano Gnudi a Carbonara Scrivia, Enrico Mandirola a Casasco, Carlo Buscaglia a Dernice, Claudio Penacca a Momperone, Vincenzo Caprile a San Sebastiano Curone, Giuseppe Artana a Spineto Scrivia, Giuseppe Brivio a Volpeglino, mentre torneranno sindaci dopo un intervallo di uno più mandati Germano Nuvione a Gremiasco, Luciano Barbieri a Pozzol Groppo ed Enrica Pavione a Berzano (nella foto).

Nuovi sindaci già certi dell’elezione saranno Filippo Fava a Villaromagnano, Alessandro Davico (omonimo con il collega di Brignano Frascata) a Montemarzino, e Gianni Gugliada a Castellania Coppi.