Ancora un successo per il giovane compositore tortonese Raffaello Basiglio. Domenica scorsa, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, si è tenuta la serata “INK 2024”, organizzata dal Saint Louis College of Music. Gli studenti del biennio in Composizione e Film Scoring hanno eseguito brani ispirati a diverse emozioni, accompagnati da un’orchestra di 30 elementi e sincronizzati con cortometraggi.

Raffaello Basiglio, giovane compositore tortonese, ha presentato un brano basato sulla rabbia, con una composizione visiva realizzata dagli studenti della RUFA (Rome University of Fine Arts) e proiettata in Sala Goffredo Petrassi.

La performance è stata diretta dal Maestro Adriano Melchiorre, docente alla Saint Louis, rinomato direttore d’orchestra e allievo del leggendario Leonard Bernstein.