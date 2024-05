Nel maggio 2021 Battiato si è congedato dal palcoscenico del mondo, passando in quell’Oltre a cui ha sempre aspirato e lavorato lungo tutta la sua esistenza vissuta pienamente e appassionatamente Qui.

È così cresciuta ancora di più quell’onda cosciente che lo ha reso presente in tutti i luoghi artistici speciali del mondo, dove si celebra con forza il momento, la contemplazione, la passione per la ricerca, il silenzio…

In questo evento verrà ricordato attraverso i suoi brani, le interviste, delle micro-letture di grandi Esseri che hanno dato un contributo alla sua formazione e all’umanità intera del tempo dell’Adesso

Il Trio Stream Of (Andrea Negruzzo, Alex e Andrea Imelio) presenta il concerto per celebrare il maestro di Jonia (Riposto).

Evento organizzato dalla S.M.S. di Carbonara Scrivia (AL) in collaborazione con Voce&Coscienza Community.

L’appuntamento è per le 21