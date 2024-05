Il 2 giusno, nel giorno della Festa della Repubblica, prende il via l’anteprima estiva del Perosi Festival 2024, la rassegna musicale dedicata a Lorenzo Perosi, alla valorizzazione e riscoperta dell’immenso patrimonio culturale che la sua produzione rappresenta.

In una delle location più suggestive del territorio, l’Abbazia di Santa Maria a Rivalta Scrivia, l’Insubria Chamber Orchestra suonerà le prime note di questa nuova e ricca stagione concertistica. L’ensemble musicale, ospite fisso del Perosi Festival, nasce dall’idea di creare un gruppo di giovani strumentisti con i quali poter collaborare stabilmente per ottenere esecuzioni pregevoli nell’ambito di un ampio repertorio sinfonico-cameristico. Il Direttore musicale della compagine è Giorgio Rodolfo Marini, che segue in prima persona tutti i progetti delle produzioni artistiche. Oltre ad essere ospite del Perosi Festival ormai da qualche anno, l’Orchestra ha collaborato con solisti di fama internazionale del calibro di Carlo Levi Minzi- che sarà presente anche ia Rivalta Scrivia- Bruno Canino e Marco Chingari, e lavora con il supporto della “Fondazione JUPITER” che promuove eventi musicali ed artistici in Italia e all’estero.

Il concerto inaugurale dell’anteprima estiva del Perosi Festival si intitola “Omaggio al Novecento” e proporrà un ampio repertorio sul filo conduttore dell’orchestra da camera nei compositori italiani, valorizzando in particolare l’opera di Lorenzo Perosi. Ma l’intento degli organizzatori del Festival e del direttore artistico don Paolo Padrini è anche quello di regalare agli spettatori un evento unico. Durante l’esibizione, infatti, il pubblico potrà assistere alla prima esecuzione assoluta del Quartetto n. 10 di Perosi, nella sua trascrizione per orchestra d’archi ad opera della compositrice Adriana Azzaretti.

Il concerto, con inizio alle 21, sarà ad accesso libero e gratuito con la possibilità di prenotare il proprio posto a sedere attraveros il form online all’indirizzo www.lorenzoperosi.net.

L’anteprima del Perosi Festival proseguirà poi il 7 giugno con un concerto evento, sempre all’Abbazia di Santa Maria, inserito nel programma della Lunga Notte delle Chiese. L’Orchestra Roma Tre eseguirà l’opera integrale dei Quintetti di Perosi.

Gli eventi del Perosi Festival sono realizzati grazie alla collaborazione degli sponsor e con il contributo della Fondazione CR Torino, CR Alessandria e CR Tortona, nell’ambito del protocollo d’intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, sottoscritto dal Comune di Tortona, dalla Diocesi di Tortona, dalla Famiglia Orionina e dall’associazione Pro Iulia Derthona.