Si è svolta questo pomeriggio, martedì 28 maggio, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale di Alessandria la cerimonia di consegna delle borse di studio concertate con il Lions Club Alessandria Marengo e offerte dal socio Lions Carlo Convertino in memoria dei propri genitori Maria Teresa Deboucqueau e Luigi Convertino.

Le borse di studio – che si concretizzano nell’offerta di corsi di lingua inglese personalizzati – sono state rivolte a studentesse e studenti appartenenti a due tipologie, in base alla Scuola frequentata: Scuole Secondarie di I grado oppure di II grado del territorio comunale di Alessandria.

I due studenti alessandrini a cui è stata conferita la borsa dell’edizione 2024 sono rispettivamente Gloria Pistarini Teixara Nunes della Scuola Secondaria di I grado “Alexandria International School” e Tommaso De Santa della Scuola Secondaria di II grado “ITIS Alessandro Volta”.

Alla prima è stata assegnata una borsa di studio intitolata a “Luigi Convertino” per un corso English FIt executive della durata di 12 mesi e del valore di euro 3.000,00.

Al secondo studente è andata una borsa di studio intitolata a “Maria Teresa Deboucqueau” quale partecipante al corso Personal English della durata di 12 mesi e del valore di euro 2.500,00.

Alla presenza dell’Assessora alla Pubblica Istruzione, in rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, del Presidente del Lions Club Alessandria Marengo, Laura Moretti, della Presidente della Commissione Service Michela Mandirola i due giovani vincitori hanno ricevuto le congratulazioni e il premio che è stato consegnato, per conto del socio Lions Carlo Convertino, da Mattia Porzionato e Veronica Nicolis, rispettivamente Direttore e Direttrice Didattica del Wall Street English (con sede in via San Giacomo della Vittoria ad Alessandria).

Insieme agli altri Rappresentanti del Lions Club – tra i quali il Responsabile Comunicazioni Nazionali Lions Alfredo Canobbio – i presenti alla cerimonia, di fronte ai familiari e amici dei premiati, hanno sottolineato il significato di questa meritoria iniziativa lionistica e l’opportunità di una valorizzazione convinta dei giovani e degli studenti in particolare, quali elementi fondamentali della vita di comunità.