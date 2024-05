Martedì 28 maggio, alle 17.00, presso la Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia si terrà l’incontro “Puccini, il wagnerismo e Tosca”, terzo incontro del ciclo “Poesia e Melodramma”, un ampio percorso attraverso il mondo dell’Opera a cura della Prof.ssa Luisa Corsini.

Si parlerà dell’ambiente culturale degli ultimi anni dell’Ottocento e delle molte novità musicali che si stavano affacciando.

L’incontro sarà incentrato su Tosca, in particolare sul suo legame con gli avvenimenti storici della battaglia di Marengo (presente in due citazioni del libretto) e su come Puccini abbia saputo caratterizzarne i personaggi secondo lo stile wagneriano.

Nel 2024 ricorrono i 100 anni dalla morte del grande compositore Giacomo Puccini per cui gli incontri di quest’anno, che saranno distribuiti nei prossimi mesi fino all’autunno, si soffermeranno sulle sue opere più conosciute per un’analisi musicale, letteraria e storica.

“Gli incontri – spiega Luisa Corsini– si propongono di accompagnare gli ascoltatori attraverso il mondo dell’opera in un percorso che comincia là dove tutto ha avuto inizio, vale a dire dal teatro greco, per approdare nella Firenze del tardo Rinascimento dove la Camerata dei Bardi portò in scena il primo melodramma. Trattandosi di una forma musicale che unisce parole e musica si parlerà dell’importante ruolo del librettista e della capacità non comune di trasformare una commedia o una tragedia in una vicenda adatta ad essere cantata anziché recitata”.