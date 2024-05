Il Comune di Novi Ligure ha attivato un progetto di volontariato presso la Biblioteca Civica per chi intende impegnare il proprio tempo libero a favore delle attività culturali locali. L’iniziativa riguarda tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 64 anni (progetto InBiblio), oppure chi ha più di 65 anni o è in pensione (progetto SeniorBiblio).

I volontari collaboreranno con il personale nelle attività ordinarie della Biblioteca in diversi ambiti, dall’allestimento di mostre e laboratori al sostegno agli operatori nelle sale destinate al prestito o per il riordino del fondo librario. Ai candidati si richiede un impegno minimo di sei ore settimanali articolate in almeno due giorni alla settimana.

Per partecipare sono richiesti il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e competenze e preparazione adeguate all’attività. In assenza del livello di scolarità indicato, le candidature saranno oggetto di un colloquio propedeutico finalizzato all’accertamento delle competenze possedute.

Le domande, redatte su apposito modulo reperibile sul sito web del Comune, vanno presentate entro il prossimo 20 giugno presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure di via Marconi 66, oppure inviate via email all’indirizzo biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica anche al numero di telefono 014376246.