Controlli straordinari dei Carabinieri casalesi contro alcool e droga: un Servizio coordinato di controllo straordinario del territorio svolto, nel fine settimana, dai *Carabinieri* della locale Compagnia.

L’obiettivo, il contrasto agli stupefacenti, in particolare tra i giovani. Con l’ausilio dell’unità cinofila dei Carabinieri di Volpiano, sono stati controllati diversi locali pubblici e oltre cento persone, alcune delle quali trovate in possesso di stupefacenti per uso personale, prevalentemente _hashish_ e cocaina. Fra questi, un segnalato alla Prefettura quale assuntore di _ecstasy_ e marijuana. Controllati anche 90 veicoli, quattro dei quali contravvenzionati, in una circostanza anche con il ritiro della patente. Sanzionato anche un conducente per guida in stato di ebbrezza, al quale è stato posto sotto sequestro il veicolo.