Giunta voce di un giovane dedito allo spaccio di cocaina, i Carabinieri hanno prontamente predisposto un servizio con auto civetta e si sono appostati nei pressi della sua abitazione. Verso le dieci di sera, il sospettato esce di casa e raggiunge un’autovettura appena arrivata, che non spegne il motore. All’interno, perfettamente visibile ai Carabinieri, avviene lo scambio di droga e denaro. Poi accade l’imprevisto, forse i due si accorgono di qualcosa di insolito e l’auto riparte rapidamente, perdendosi nella notte. Mentre una pattuglia dei Carabinieri tenta di seguirla senza farsi notare, un’altra rimane appostata. Ed ecco che il giovane riappare, a piedi, e rientra in casa. Pochi minuti più tardi, giunge un altro veicolo, si ferma, ancora con motore acceso, sempre nelle immediate vicinanze dell’abitazione tenuta sotto controllo. Come in precedenza, riappare il giovane, sale a bordo. Questa volta, i Carabinieri si avvicinano ulteriormente al mezzo, che si sposta lentamente nella via adiacente, pedinato. Ecco lo scambio: droga per denaro. Lo spacciatore scende, l’auto riparte, seguita da una pattuglia, mentre i Carabinieri a piedi pedinano il giovane.

La conducente, fermata a poca distanza, consegna spontaneamente due involucri termosaldati contenenti altrettanti frammenti di cocaina, confermando di averla appena acquistata per 50 euro dal giovane, dal quale si rifornisce periodicamente, ogni due o tre settimane, da sei mesi.

La situazione si sta delineando. I Carabinieri si presentano alla porta del giovane. La perquisizione consente di sequestrare ulteriori nove grammi di cocaina, pari a 18 dosi del valore di oltre 800 euro, sei grammi di hashish, un bilancino di precisione, 400 euro in contanti, fogli di cellophane per il confezionamento dello stupefacente.

È presente anche la fidanzata del giovane, che ha con sé hashish per uso personale.

Dagli ulteriori accertamenti emerge che il 25enne è stato già arrestato a Torino per il medesimo reato per ben due volte nell’ultimo anno, nella prima occasione per il possesso di quasi un chilo e mezzo di cannabis e nella seconda per mezzo chilo.I Carabinieri lo arrestano per spaccio di droga e segnalano la fidanzata quale assuntore.