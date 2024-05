Alessandria, 17 maggio 2024. Si è tenuta oggi, 17 maggio 2024, l’assemblea dei soci di Alexala, l’Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria.

L’assemblea dei soci Alexala ha rinnovato il mandato di Roberto Cava come presidente dell’ATL e ha eletto anche i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione: si tratta di Giampaolo Bovone, Tiziano Cosentino, Simonetta Ghia Bonzano e Alice Pedrazzi.

“Sono felice che l’assemblea dei soci abbia deciso di rinnovare la fiducia concessami tre anni fa. Cercheremo di lavorare ancora nella stessa direzione intrapresa in questo periodo, nell’interesse della promozione turistica e dello sviluppo economico del territorio“, ha commentato il presidente Cava. “Sono soddisfatto dei risultati raggiunti insieme a tutta la squadra di Alexala fino a oggi, ma sono convinto che ci sia ancora molto lavoro da fare per consolidarli e per sviluppare in maniera fruttuosa l’enorme potenziale di richiamo che le nostre zone hanno per i turisti nazionali e internazionali“.