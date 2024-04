Venerdì 19 aprile torna Mare d’Inchiostro con il terzo appuntamento al NoName di Diano Marina insieme alla prima autrice della rassegna di quest’anno, ALESSIA PARRAVICINI, che presenterà il suo libro “Dalla parola allo schermo” (Divergenze), dopo la fantascienza distopica di Simone Alessio sarà quindi il cinema il protagonista del prossimo incontro!

Classe 1998, Alessia Parravicini nasce a Imperia. Diplomata presso la scuola superiore Balilla Pinchetti di Tirano in provincia di Sondrio, si è laureata in Lettere Moderne (percorso triennale) e in Scritture e Progetti per le Arti Visive e Performative (magistrale) a Pavia con pieni voti.

Le sue passioni sono, oltre a cinema e teatro, naturalmente la lettura e la scrittura. Ha lavorato per le riviste Inchiostro, Birdmen Magazine di Pavia e per il blog Guru.it.

Oggi, lavora come giornalista per la testata Riviera Time a Imperia.

Ha pubblicato il suo primo saggio nel 2020, seguito da altri due fino all’ultima raccolta di racconti “Crescita e Consapevolezza” (Il Cervo editore) del 2023.

A Mare d’Inchiostro si occuperà di cinema presentando il suo “Dalla parola allo schermo” (divergenze ed.)

“Il cinema ha sempre avuto un rapporto intenso con la letteratura. Il desiderio di raccontare delle storie, usando il nuovo mezzo, trovò subito un solido puntello nel patrimonio letterario. Il legame ha portato con sé, fin dall’inizio, problemi di carattere linguistico, estetico e sociologico sorti man mano che il nuovo medium affinava la sua tecnica narrativa”.

“Dalla parola allo schermo” è un saggio che cerca di (di)mostrare le difficoltà nella pratica dell’adattamento cinematografico. La domanda di base è come il cinema dialoghi con le altre arti, e soprattutto con la letteratura. La sfida è trovare le risposte in “The Great Gatsby” e gli adattamenti che consentono di continuare a dare vita all’opera.

Alessia Parravicini sarà venerdì 19 aprile dalle ore 18 al NoName di via Genala 13 a Diano Marina.

Mare d’Inchiostro si concluderà con il prossimo ed ultimo appuntamento venerdì 26 aprile insieme a Giorgio Baietti in arrivo dal programma di Italia Uno Freedom di Roberto Giacobbo. Conduce gli incontri Luca Valentini.