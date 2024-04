“Nel nostro programma solo progetti concretamente realizzabili”

E’ stato presentato ufficialmente alla stampa il Programma Elettorale redatto e condiviso dalla coalizione di Centro Destra che appoggia Federico Chiodi alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno è il documento frutto del lavoro di condivisione e confronto dei tavoli programmatici che si sono tenuti il 23 marzo scorso presso i locali dell’Annunziata. Nell’occasione i 64 candidati, suddivisi per “aree tematiche”, avevano avanzato e integrato le loro proposte per i prossimi cinque anni di amministrazione.

Tra i punti salienti del programma si trovano progetti che puntano sostanzialmente a agevolare insediamenti produttivi per offrire nuove opportunità lavorative; ottenere investimenti per la promozione del territorio e la ricettività; arricchire e migliorare ulteriormente i collegamenti da e per Tortona; garantire sicurezza ai cittadini, in tutte le area della città; potenziare l’offerta culturale, ricreativa e scolastica e offrire maggiori servizi e assistenza per tutti, ad iniziare dai più fragili.

“Non è il libro delle favole”, chiarisce subito Chiodi durante la conferenza stampa, “abbiamo messo in programma solo cose fattibili e non contra legem! E’ tutto realizzabile; certo magari appoggiandosi alla rete politica a cui i nostri schieramenti ci permettono di accedere, ma abbiamo inserito solo ciò che si può veramente fare qui, con i fondi del Comune e con le competenze che abbiamo nella nostra squadra, per permettere ai cittadini di Tortona di vivere meglio”.

Il primo capitolo riguarda lavoro, occupazione e crescita economica della città, con investimenti che puntando ad attrarre nuovi insediamenti produttivi, a sfruttare la bellezza paesaggistica del tortonese e l’ottima qualità della vita per intercettare turisti e famiglie in fuga da costi e ritmi insostenibili della grande città.

In quest’ottica vanno anche i progetti per arricchire e migliorare ulteriormente i collegamenti da e per Tortona, oltre alla realizzazione di nuove infrastrutture per alleggerire il traffico nel concentrico cittadino, in particolare dei mezzi pesanti, e nelle aree di interesse paesaggistico.

Nuovi investimenti e un maggior flusso turistico sono i presupposti per un incremento del commercio locale con maggiori introiti per le casse comunali, spendibili in servizi ai cittadini, per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e il potenziamento dell’offerta culturale e ricreativa. Il commercio verrà potenziato anche con attività di riqualificazione dell’arredo, del verde pubblico e delle arterie cittadine, oltre a far diventare il DUC un tavolo permanente tra le istituzioni e i piccoli imprenditori per pianificare insieme gli aspetti socio-economici della città.

Previsti anche ulteriori investimenti per la sicurezza, con la prosecuzione dell’aggiornamento dell’impianto di videosorveglianza e il potenziamento delle capacità operative del corpo di Polizia Locale, anche attraverso la riqualificazione della sede di via Anselmi.

Non verranno dimenticati i più fragili, con iniziative volte all’integrazione lavorativa dei disabili e al sostegno delle persone in difficoltà economica. In merito alla sanità, verrà proseguito il confronto aperto dall’Amministrazione Chiodi con la Regione Piemonte e l’ASL AL per ottenere un incremento dei posti letto convenzionati presso la residenza sanitaria per anziani “Cora Kennedy Sada” del Comune e il miglioramento dei servizi ospedalieri richiedendo la riapertura del centro unico per le prenotazioni (CUP) in città, l’ampliamento delle attività ambulatoriali, la riapertura della day surgery e una totale revisione della DR 1/600 del 2014 “ovvero la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte che ha portato alla riduzione dei reparti del nostro ospedale. So che sarà molto difficile, ma era difficile anche fare quello che abbiamo realizzato in questi anni per il nostro ospedale, eppure ci siamo riusciti! Non ci arrenderemo su questo punto” conclude Chiodi.

Tra i progetti legati a sport e associazionismo si trovano la realizzazione di una nuova palestra in zona Dellepiane, la conferma delle manifestazioni già proposte con successo e una crescente attenzione verso le realtà giovanili e la disabilità.

Il programma elettorale sarà consultabile online sul sito del Comune e disponibile in forma cartacea presso la sede elettorale di via Carducci 7, in alternativa potete anche leggerlo subito online sul sito si Oggi Cronaca QUI

MESSAGGIO ELETTORALE – COMMITTENTE MANDATARIO VITTORIO SAVARRO