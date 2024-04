La società Gestione Acqua comunica che In considerazione dei lavori di sistemazione e asfaltatura strade da partenell’imminenza del transito della tappa del Tour de France, si rende necessaria la sostituzione di una saracinesca acquedotto in Via Caduti della Libertà – incrocio con Via Pattarelli.

Sarà pertanto necessario interrompere l’ erogazione dell’acqua come segue:

dalle ore 22.00 del 15/04/2024 alle ore 03.00 del 16/04/2024 (e comunque fino al termine dei lavori) in Tortona Città e frazioni Torre Garofoli, Rivalta Scrivia zona PST e Interporto, località Capitania e Passalacqua.

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità.

Gestione Acqua si scusa per il disagio arrecato.