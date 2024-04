Sabato 20 aprile tour panoramico con tappa all’Outlet di Serravalle

Il Porsche Grup Nord-Ovest ha organizzato un nuovo evento solidale per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

L’appuntamento è per sabato 20 aprile, quando gli appassionati delle Porsche potranno partecipare all’iniziativa patrocinata dai Comuni di Cabella Ligure e di Tortona e che si snoderà in un tour panoramico tra i colli tortonesi e quelli lombardi, fino al confine con la Liguria.

Dopo l’aperitivo e il pranzo a Novi Ligure, la colonna di Porsche raggiungerà poi in parata il McArthur Glenn di Serravalle, uno dei più grandi outlet italiani, dove le rombanti auto si schiereranno a corona della fontana nella piazza principale dalle ore 16,00 alle ore 17,30.La giornata si concluderà con la consegna di omaggi ai presenti: «Come promesso – ha sottolineato il presidente Sergio Basile – anche quest’anno l’impegno del Porsche Grup Nord-Ovest per l’Ospedale Infantile sarà massimo, con una particolare attenzione alla struttura di Chirurgia Pediatrica diretta da Alessio Pini Prato, che è anche referente dell’unità di ricerca Centro Bosio del DAIRI. Per questo motivo, dopo l’iniziativa di Biella, proponiamo questo nuovo evento, perché uno degli obiettivi dei nostri soci è proprio quello di unire la passione per le Porsche all’aiuto concreto per i giovani pazienti del “Cesare Arrigo”».