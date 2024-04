Sabato 20 aprile presso la Biblioteca Civica di Diano Marina si è tenuto il secondo appuntamento con il ciclo degli “Incontri di Primavera” promossi dell’Associazione “Communitas Diani”. Marina Pissarello, guida ambientale-escursionistica, ha curato la conferenza “Orchidee e fioriture spontanee del SIC Pizzo d’Evigno e delle valli intorno”, che ha permesso al pubblico di scoprire le straordinarietà che compongono la vegetazione spontanea del territorio dianese con l’ausilio di immagini suggestive che sono state proiettate sullo schermo della Sala “Margherita Drago”.



La relatrice Marina Pissarello ha presentato “Rete Natura 2000”, presidio ecologico formato da porzioni di territorio dette SIC (Siti di Interesse Comunitario) che racchiudono al loro interno habitat e specie minacciate di frammentazione e di estinzione. Gli Stati membri dell’Unione Europea l’hanno istituita a salvaguardia della biodiversità del nostro continente: oltre agli habitat naturali, pressocché incontaminati, sono compresi nella rete anche ambienti trasformati dall’uomo nel corso dei secoli e ugualmente importanti per la sopravvivenza di specie animali e vegetali vulnerabili. Si tratta di paesaggi colturali come parti aridi con orchidee, praterie da sfalcio e pascoli. In occasione della conferenza di sabato, Pissarello ha sottolineato che questo è il caso del SIC “Pizzo d’Evigno”, il cui grande pregio è dovuto, fra l’altro, alle oltre venti specie di orchidee spontanee che ospita, gioielli floreali la cui presenza non è però limitata a quest’area, ma copre linee di crinale che dal Parco Comunale del Ciapà di Cervo raggiungono i contrafforti alpini.



Con questa conferenza la relatrice ha offerto la possibilità di conoscere meglio le specie endemiche del territorio dianese, quale invito a rispettarle e a proteggerle. Il ciclo degli “Incontri di Primavera” della “Communitas Diani” si concluderà domenica 28 aprile alle ore 16 con la visita della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo a Diano San Pietro.



Per informazioni

Email: communitasdiani@gmail.com

Sito: https://sites.google.com/view/communitas-diani-it

Facebook: Associazione Communitas Diani

Instagram: communitas.diani