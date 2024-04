L’episodio che ci è stato raccontato da chi era presente al fatto, lascia veramente di stucco, perché viola la libertà individuale di alcune donne che, in base alle risultante dei racconti si sono viste toccare in alcune parti del corpo da questo giovane che non si sa se l’abbia fatto per scherzo, se fosse ubriaco o in preda a qualche sostanza che ne ha alterato la compostezza, il mondo di comportarsi e il rispetto per il gentil sesso.

Ma andiamo a raccontare quello che, secondo le testimonianze verbali giunte in redazione, è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 aprile al Centro Commerciale Oasi di Tortona.

Secondo quanto è stato possibile apprendere protagonista dell’episodio è stato uno straniero poco meno che trentenne, di chiara nazionalità asiatica, forse pakistano. Il giovane si è recato presso un negozio di telefoni cellulari all’interno del del centro Commerciale quando ha visto una giovane italiana all’interno del negozio e ha iniziato a fare apprezzamenti su di lei toccandola in alcune parti “sensibili”. La ragazza è scappata urlando. Il giovane straniero – sempre secondo le testimonianze, è uscito e si è recato in alcuni negozi vicini facendo apprezzamenti alle commesse e toccando altre donne.

E’ stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagni di Tortona che lo hanno fermato e a quanto pare denunciato a piede libero.

Nessuno si è fatto male ma l’episodio ha richiamato le attenzioni dei numerosi clienti ed ha chiaramente scosso le donne vittima delle attenzioni dello straniero.

