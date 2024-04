La notizia è sicuramente di quelle importanti perché se alcuni operatori locali preferiscono farsi notare altrove, in altre zone dell’Italia scelgono la città di Tortona per la consegna degli “Awards del Gusto” una manifestazione di carattere internazionale che si terrà Lunedì 22 aprile al Teatro civico di Tortona dove arriveranno esperti da tutt’Italia che ambiscono a questo prestigioso riconoscimento.

La manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Tortona vedrà salire sul palco del Civico alcuni tra i più importanti chef, pizzaioli, pasticceri e gastronomi italiani e proprio qui, nella città tra le più antiche del Piemonte, verranno assegnati i 15 Award del Gusto.

L’elenco dei premiati per l’originalità dei piatti o del modo con cui vengono realizzati alcuni prodotti è segreto, ma possiamo già anticiparvi che sarà premiato anche qualcuno del Tortonese. Non avrebbe senso, infatti, realizzare questo evento in una zona e premiare tutte persone provenienti da fuori.

Questa manifestazione enogastronomica ha preso il via partendo da Bologna, dall’Arena della Pizza di “C’è + Gusto” e si concluderà proprio il 22 aprile a Tortona. Molte sono le nomination nei vari settori, ma per farvi capire l’importanza dell’evento vi anticipiamo solo un dettaglio: sarà premiato il miglior pizzaiolo e in lizza sono soltanto 4 provenienti da Napoli, Caserta, Milano e Roma e tutti e quatto saranno probabilmente qui, a Tortona, nella spettacolare cornice del teatro Civico.

La manifestazione ovviamente sarà aperta al pubblico, per cui partecipare sarà un vero piacere

