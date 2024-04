25 aprile: la cerimonia per la celebrazione del 79′ anniversario della Liberazione si è svolta a Pontecurone come da tradizione, organizzata dal Comune e dall’ANPI.

Dopo il corteo dal Municipio alla chiesa di S. Giovanni Battista per la messa celebrata dal parroco don Loris Giacomelli, il corteo ha raggiunto piazza Matteotti, dove è risuonato l’inno nazionale ed è stata deposta la corona d’alloro, benedetta dal parroco, ai piedi del monumento ai Caduti. È seguita la prolusione da parte dell’assessore Lorenzo Mazza. In seguito, il corteo ha raggiunto il cippo dedicato ai partigiani in piazza Marconi, dove il presidente dell’ANPI locale Fabio Mogni ha tenuto un discorso.

Un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado ha partecipato all’evento, leggendo i nomi dei giovani martiri della Benedicta.