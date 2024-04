Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 24 aprile all’1 maggio Challengers Regia: Luca Guadagnino

Dal 24 aprile all’1 maggio Confidenza Regia: Daniele Luchetti

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Challengers

Regia: Luca Guadagnino. Sceneggiatura: Justin Kuritzkes. Fotografia: Sayombhu Mukdeeprom. Montaggio: Marco Costa. Musiche: Trent Reznor, Atticus Ross. Attori: Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor, Nada Despotovich, A.J. Lister, Connor Aulson, Christine Dye, Naheem Garcia, Jake Jensen, Kevin Collins. Paese: USA, 2024. Durata: 131 min. Genere: Drammatico, Sentimentale.

Challengers, film diretto da Luca Guadagnino, racconta la storia di Tashi, una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. Tashi sta cercando di fare di suo marito Art una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l’uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c’è anche Patrick, ex fidanzato di sua moglie e un tempo suo migliore amico.

Mentre il loro passato insieme torna nel loro presente, gli scontri e la tensione salgono, portando Tashi a chiedersi quale sia davvero il prezzo della vittoria.

Confidenza

Regia: Daniele Luchetti. Sceneggiatura: Daniele Luchetti, Francesco Piccolo. Fotografia: Ivan Casalgrandi. Montaggio: Aël Dallier Vega. Musiche: Thom Yorke. Attori: Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari, Elena Arvigo, Giordano De Plano, Luca Gallone, Bruno Orlando. Distribuzione: Vision Distribution. Produzione: Indiana Production e Vision Distribution. Paese: Italia, 2024. Durata:136 min. Genere: Drammatico

Confidenza racconta la storia di un segreto che cambierà la vita di Pietro, professore di liceo.