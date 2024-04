È stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione alla Consulta per le Pari Opportunità e alla Consulta del Volontariato e dell’Associazionismo, organismi comunali i cui regolamenti sono stati approvati recentemente dal Consiglio Comunale.

«I regolamenti che vanno a definire il funzionamento e i compiti delle Consulte delle pari opportunità e del volontariato, e il regolamento per l’istituzione dell’albo Comunale delle associazioni di volontariato – spiega l’Assessora agli Affari Sociali Rachida Hasbane – nascono dalla collaborazione trasversale di tutte le forze rappresentate in Consiglio Comunale, che ringrazio sentitamente. Quello della costituzione delle Consulte era un obiettivo importante che dà l’opportunità a chi opera nel territorio novese di avere il supporto del Comune. L’istituzione dell’Albo offre a quelle associazioni che lavorano per la città, magari nel silenzio, di venire alla luce e trovare nell’ente un punto di riferimento».

La Consulta Comunale per le Pari Opportunità è un organismo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune promuove azioni positive per la rimozione delle varie forme di discriminazione e interventi volti al conseguimento della parità e al superamento degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nella vita sociale, politica, economica, nonché nella famiglia, nel lavoro, nelle istituzioni, nell’educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti.

La Consulta del Volontariato è un organismo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate alle fasce deboli, all’accoglienza e alla crescita civica.

Le domande, in carta semplice, dovranno essere presentate presso l’URP o l’Ufficio Affari Sociali a partire dal 08/04/2024 fino al 26/04/2024 compilando il modulo apposito (reperibile sul sito www.comune.noviligure.al.it o presso gli uffici citati) e fornendo i documenti richiesti.