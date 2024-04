La quarta giornata del Liguria Rigenera Tour si è conclusa a San Bartolomeo al Mare. Qui, nella zona di via IV Novembre, l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola, accompagnato dal sindaco Valerio Urso e dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici Davide Salerno, ha visionato l’area dove verrà realizzato un progetto di collegamento e maggior fruibilità tra il tessuto urbano e la ciclovia tirrenica. L’obiettivo è quello di allargare la via, creare 35 nuovi posteggi per la zona, realizzare un terrapieno di collegamento alla futura pista, abbattere le barriere architettoniche esistenti e creare una nuova area di sosta con apposite attrezzature.

Il costo complessivo stimato dell’intervento è di 465mila euro di cui 250mila saranno finanziati da Regione Liguria.

“Collegare la ciclovia tirrenica alle città nella maniera migliore possibile è uno degli obiettivi che i Comuni e la Regione Liguria devono assolutamente perseguire – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. L’intervento di San Bartolomeo al Mare va verso questa direzione e siamo certi che potrà avere un grande impatto per cittadini e turisti. La tappa imperiese del Liguria Rigenera Tour ha dimostrato, ancora una volta, la grande attenzione riservata dal nostro Ente a tutto il territorio, dalla costa all’entroterra, con il medesimo scopo di riqualificare, migliorare e abbellire”.

“Con questo progetto di riqualificazione urbana che questa amministrazione intende fare su via IV novembre, si andrà a completare un altro tassello importante per ciò che riguarda la futura pista ciclopedonale che cambierà completamente l’assetto territoriale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare Davide Salerno-. Colgo l’occasione di ringraziare Regione Liguria nella persona dell’assessore Marco Scajola che in questi anni è sempre stato molto vicino al nostro territorio e che, come Regione, ci ha permesso di eseguire interventi che hanno cambiato il volto di questa piccola cittadina”.