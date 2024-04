Venerdi 10 maggio alle ore 21, presso il Teatro Civico di Tortona andrà in scena una selezione dell’opera “Tosca” di Ginacomo Puccini, nel centenario della morte del grande compositore. L’evento si svolge nell’ambito di Alexandria Opera Festival, rassegna di concerti lirici nella provincia di Alessandria, ideata e organizzata dalle Associazione Lyricum con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione SLALA, Alexala e con la partecipazione dei Comuni del territorio.

Per il centenario della morte di Puccini, si potrà ascoltare la selezione in forma semiscenica dell’opera , con le sue arie più belle come “Recondita Armonia”, “Vissi d’Arte” o “ E lucevan le stelle” interpretati da artisti di caratura internazionale, con alcuni di loro che hanno già calcato le scene dei più grandi teatri mondiali, come La Scala di Milano, Arena di Verona, Metropolitan di New York.

Soprano Tomoko Okabe (Floria Tosca), tenore Piero Giuliacci (Mario Cavaradossi), baritono Alberto Mastromarino (barone Vitellio Scarpia), tenore Valerio Perna (Spoletta). Al piano il maestro Umberto Battegazzore.

Per informazioni: Teatro Civico di Tortona, via Ammiraglio Mirabello 3, tel.0131 864488; prenotazioni e biglietto gratuito dal martedi al venerdi dalle ore 16 alle 19.