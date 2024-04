Prosegue la rassegna Castelli Aperti 2024. Il patrimonio dell’iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e diversificate quindi le proposte che anche per domenica 28 aprile verranno offerte al visitatore in tutta la Regione.



Di seguito un elenco dei beni aperti:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 19.00 con visite libere. Info 0144 57555; info@acquimusei.it. Costo Biglietto: Intero 4€, Ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata su prenotazione ore 14.30 (orario soggetto a riconferma), con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti, durata totale). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com ; Costo Biglietto: Intero 15€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/villa-ottolenghi-a-acqui-terme.html

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it Costo Biglietto a partire da 6€ ingresso al museo e cantine. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/cantine-del-castello-di-razzano-di-alfiano-natta.html

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto con orario 14.30 – 18.30. Visite guidate del Castello alle ore 15:00 e 16:30. con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 346 2341141; info@castellodipiovera.it.Costo biglietto: ingresso al parco Intero 6€, per visita guidata Intero 13€.

Giarole – Castello di Sannazzaro: aperto con visite guidate alle ore 11.30 e 15.30, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 335 1030923; info@castellosannazzaro.it Costo Biglietto: Intero 10€, Ridotto 5€ https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com Costo Biglietto: Intero 10€, Ridotto 8€

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-morsasco.html

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth De Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso. Info e prenotazioni: tel. 345 8566039. Costo Biglietto: Intero 10€.

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: aperto per visite guidate del castello e giardino alle ore 15.30. Info e prenotazioni: Tel: 334 1574751, 334 3387659; info@castelloroccagrimalda.it

Costo Biglietto: Intero 9€, Ridotto 4€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite accompagnate nei seguenti orari: 10.00, 11.15, 15.00, 16.15) con partenza dall’ Infopoint. Caldamente consigliata la prenotazione anticipata. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0142 489009 (Uffici comunali) oppure Tel. 377 1693394 (Infopoint); info@comune.rosignanomonferrato.al.it Costo Biglietto: offerta libera.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: aperto con turno unico di visita guidata alle ore 10.30. Info: Tel. 334 1011278; info@ilcastellodiuviglie.com. Costo biglietto: Intero 15€, Ridotto 12€ https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-uviglie-a-rosignano-monferrato.html

Correlati