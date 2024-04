ino alle ore 12.00 del 12 aprile, sarà possibile iscriversi al corso gratuito “Promotore del Patrimonio Culturale e Turistico di Imperia”, promosso dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative del Centenario, in collaborazione con la società specializzata Insight Risorse Umane, che ha prorogato la precedente scadenza.

Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per promuovere in modo efficace il patrimonio culturale e turistico di Imperia.

Per partecipare è necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere una conoscenza di livello B1 in una lingua straniera tra inglese, francese e tedesco.

Il programma del corso copre una vasta gamma di argomenti, dall’esplorazione del patrimonio culturale e turistico di Imperia, all’utilizzo di social media e web marketing per la promozione del territorio, fino al project management e alla lingua inglese specialistica per la promozione del patrimonio culturale. Le lezioni teoriche sono integrate da laboratori pratici condotti da esperti del settore.

I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze trasversali e professionalizzanti nel settore culturale, contribuendo così allo sviluppo e all’innovazione del territorio.

Per iscriversi, è sufficiente:

Scaricare il modulo di domanda dal sito web del Comune di Imperia al seguente indirizzo: AVVISO DI SELEZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO “Promotore del patrimonio culturale e turistico di Imperia” (comune.imperia.it). Inviare la domanda, con gli allegati, via e-mail all’indirizzo centenarioimperia@comune.imperia.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12 aprile 2024.