Il Ridotto del Teatro Cavour, insieme a tutti i locali che lo circondano, riaprirà le porte alla cittadinanza il 13 e 14 aprile. Si sono infatti conclusi i lavori complessivi di restauro, recupero filologico, arredamento e adeguamento normativo che hanno interessato i piani superiori della struttura di Via Cascione.

La Sala del Ridotto, che in passato è stata anche sede del Consiglio Comunale di Porto Maurizio, tornerà ad ospitare eventi di pregio, quali conferenze, incontri e presentazioni, oltre ad arricchire le opzioni di location per matrimoni disponibili in città. Allo stesso piano, parte dei locali sono stati destinati a sede del Circolo Amici della Lirica, che organizzerà periodicamente iniziative a tema; mentre altri ospiteranno la futura struttura amministrativa ed organizzativa del Teatro. Ulteriori spazi recuperati sono destinati a Sala Danza e Foresteria, costituendo un completamento per stabilire migliori sinergie con compagnie operanti nell’ambito dello spettacolo, comprese possibili forme di produzione che richiedessero periodi di permanenza per prove, stage e laboratori.

L’Amministrazione Comunale procederà all’inaugurazione con visite guidate del Ridotto del Teatro Cavour, comprensivo degli spazi pertinenziali, i giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. Alle ore 11.30 avrà luogo l’inaugurazione alla presenza delle autorità istituzionali e degli organi di stampa. A partire dal pomeriggio, saranno organizzate le visite guidate, della durata indicativa di 45 minuti, per gruppi di non oltre 25 persone per volta.

Questi gli orari:

13 aprile 2024

Turni alle ore 14.30- 15.15- 16.00- 16.45- 17.30- 18.15

14 aprile

Turni al mattino alle ore 10.00- 10.45- 11.30- 12.15 e al pomeriggio alle ore 14.30- 15.15- 16.00- 16.45- 17.30- 18.15;

Il percorso di visita sarà arricchito da un intrattenimento musicale a cura del Circolo Amici della Lirica. Sarà possibile prenotare la visita scrivendo all’indirizzo mail ridottocavour@comune.imperia.it e/o telefonando entro giovedì 11 aprile 2024 al seguente recapito dell’Ufficio Cultura 0183/701555, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Le prenotazioni saranno accolte secondo l’ordine di ricezione delle stesse.

“Dopo un lavoro significativo, riapre la parte storica del Teatro, quella costruita nella seconda metà dell’Ottocento e che definiamo la Fabbrica del Cavour. Riapriamo il Ridotto, completamente restaurato e messo in sicurezza, luogo molto importante anche per la storia cittadina, perché è stato a lungo la sede del Comune di Porto Maurizio. Riapriamo la parte della foresteria, che sarà strategica per l’attività del teatro. Riapriamo la zona musica con gli Amici della Lirica, la sala danza e le sale dedicate alla gestione del teatro. In sostanza ci apprestiamo a vivere due giornate importanti, durante le quali i cittadini di Imperia cominceranno a riappropriarsi di questi spazi culturali in vista della prossima apertura della sala del teatro, prevista in autunno. Le visite guidate permetteranno inoltre di apprezzare la bellezza dei locali restaurati, di assoluto pregio, che anche con la preziosa collaborazione della Soprintendenza abbiamo riportato al loro originario splendore”, commenta il sindaco Claudio Scajola.