Grazie all’accesso a un contributo del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte sulla Misura 8.5.1 “Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, il Comune di Tortona ha ottenuto le risorse per intervenire in numerose aree demaniali ai lati del torrente Scrivia.

In particolare con questo finanziamento si porterà a compimento la riqualificazione dell’area del Parco Scrivia già oggetto di un intervento attuato direttamente negli anni scorsi da Regione Piemonte ma rimasto incompiuto per mancanza di fondi. L’area interessata che si sviluppa dall’altezza di via Mario Balustra fino allo scolmatore del torrente Ossona, è molto frequentata dai tortonesi grazie all’ampia disponibilità di sentieri per le passeggiate, di piste ciclabili anche per mountain bike e di spazi aperti a radura per picnic e ritrovi all’aria aperta, collocati a fianco del tratto di Scrivia e inserito in una delle zone protette più significative del Piemonte, in particolare per la frequentazione e la nidificazione di molte specie di uccelli da ambiente acquatico e per l’integrità del contesto paesaggistico fluviale.

Gli interventi previsti su quest’area, ma anche su altre presenti sul territorio del comune in ambito fluviale per una superficie complessiva di oltre 55 ettari, avranno come finalità il miglioramento dell’ecosistema naturale e della fruibilità da parte dei cittadini di questa prestigiosa realtà ambientale. I lavori previsti, che termineranno entro l’estate, consisteranno in interventi di manutenzione dei boschi esistenti con l’eliminazione delle piante secche, deperite o pericolose per la fruizione pubblica, nel mantenimento di radure a prato, nella piantumazione di circa 2.500 tra alberi e arbusti per completare e diversificare l’ecosistema naturale, contrastando anche la diffusione di piante esotiche invasive o pericolose come l’ailanto e l’edera, strutturando e potenziando i percorsi ciclabili e pedonali. A questa iniziativa, che da sostanza alla volontà dell’Amministrazione di valorizzare dal punto di vista ambientale l’area naturale di Ambiente Scrivia, seguirà nell’autunno prossimo l’esecuzione di altri interventi simili su aree limitrofe già finanziati dalla Regione con fondi di riqualificazione dei corpi idrici, mentre è stato da poco presentato un ulteriore progetto di intervento, al quale il Comune di Tortona ha aderito unitamente ad altri comuni interessati dall’asta dello Scrivia, denominato “Scrivia Green” per ottenere fondi FESR, che si spera possa andare in porto.