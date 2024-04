VENERDÌ 3 MAGGIO

Palco

ore 11.30 inaugurazione ufficiale

ore 13.00 “Aromaticocktail” – gara riservata ai barman, a cura di Aibes

ore 15.30 “Tagliatelle di seppia alla maggiorana con zucchine in due consistenze” – cooking show, a cura dell’Istituto Ruffini-Aicardi, in collaborazione con Anfass

ore 16.15 “Prato in fiore: calamari, trombette e…” – cooking show, a cura dello chef Hellis Delprato (Pantarei, Diano Marina)

ore 17.00 “Riso: l’ingrediente magico” – cooking show, a cura dello chef Luca Andrè (Soul Kitchen, Torino), specialista della cucina vegetale

ore 18.00 consegna di un riconoscimento a Gianfranco Vissani, super ospite di Aromatica 2024

ore 18.15 “Insalatina tiepida di stoccafisso” – cooking show, a cura della chef Nicoletta “Etta” Lavagna (Enosteria Etta, Borgomaro)

Area incontri

ore 10.00 “La distillazione della Lavanda della Riviera dei Fiori” – laboratorio didattico, a cura dell’azienda agricola Biodiversamente

ore 16.00 “Sull’onda del gusto ligure, storie di cucina” (Marco Sabatelli Ed.) – presentazione del libro, con gli autori Claudio Pasquarelli e Stefano Pezzini, con degustazione di bontà da ricette della tradizione

ore 17.00 “10 Mosse per affrontare il futuro” (Solferino Ed.) – presentazione del libro, con l’autore Oscar Farinetti

ore 18.00 “ I vini di Diano d’Alba” – degustazione guidata di etichette delle cantine Rolfo e Cascina Rossa





SABATO 4 MAGGIO

Palco

ore 9.30 “Aromatica scuola” – premiazione concorso tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina e presentazione delle ricette vincitrici, con la collaborazione dell’Istituto Ruffini-Aicardi

ore 11.00 “Acciuga su tela” – cooking show, a cura dello chef Ivano Ricchebono (The Cook, Genova, 1 Stella Michelin)

ore 12.00 “Un mare nel Roero” (Trenta Ed.) – presentazione del libro e cooking show “Seppie, carciofi e basilico”, a cura dello chef Flavio Costa (21.9, Piobesi d’Alba, 1 Stella Michelin)

ore 15.00 premiazione concorsi Confcommercio Golfo Dianese

ore 15.30 “Pesto?” – cooking show, a cura dello chef Jacopo Chieppa (Equilibrio, Dolcedo)

ore 16.15 “Frolla di mele con frangipane al rosmarino” – cooking show, a cura della chef Orietta Zaccaro (La Cucina delle Erbe, Ceva)

ore 17.00 Premio Aromatica 2024 – consegna del riconoscimento a Paolo Pellegrino, general manager del Twist Connubio Restaurant di Londra

ore 17.15 “Aromatiche per Aromatica, salsa di papaia, semi di papaia tostati e salati, pallotte cacio e ova, gelato di latte di mandorle al pepe lungo” – cooking show, a cura dello chef Gianfranco Vissani (Casa Vissani, Todi, 1 Stella Michelin), super ospite di Aromatica 2024

ore 18.30 “Carrè di agnello in crosta di mandorle e timo limoncino, giardinetto di asparagi e ketchup di zucca gialla” – cooking show, a cura dell’Istituto Ruffini-Aicardi

ore 21 “La grande musica italiana” – tributo ad artisti famosi e brani immortali, con alcuni “omaggi” alla Liguria, a cura del Music Time Trio (Angela Vicidomini, voce; Alessio Briano, tastiere; Artan Selishta, chitarre elettriche e acustiche).

Area incontri

ore 10.00 “Ti…sana: le differenze tra tisane, infusi e decotti, impariamo a prepararli e creare sinergie con le erbe officinali del territorio” – laboratorio , a cura di Doriana Fraschiroli di Agricastellarone

ore 11.00 “Cibo, vero e falso sui tumori: parliamone con lo specialista” – conferenza, a cura del prof. Claudio Battaglia, presidente provinciale Lilt

ore 12.00 “Begonia da mangiare, begonia da bere…” – presentazione e degustazione dei prodotti a base dei fiori di begonia, a cura di Tastee

ore 15.30 “A prova di… Miele” (Trenta Ed.) – presentazione del libro, con l’autrice Tiziana Colombo e l’esperta Laura Capini, a seguire degustazione di mieli della Liguria

ore 16.30 “Aromatiche e salute” – incontro con la biologa nutrizionista Leslye Pario, autrice dei libri “Vinci stress, peso e pancia gonfia” (Red Ed.) e “No dieta con C.A.L.M.A.” (Anima Ed.)

ore 18.30 “Roccese, un vino eroico”- degustazione guidata di etichette dell’azienda A Trincea di Airole

DOMENICA 5 MAGGIO

Palco

ore 10.30 “Dian (Croxetti De.Co.) au tuccu” – cooking show, a cura dello chef Michelangelo Pisani (Hotel Metropol, Diano Marina), in collaborazione con Pasta Fresca Elena 2

ore 11.10 “Le primizie dianesi incontrano il mare” – cooking show, a cura dello chef Giuseppe Mongiello (Hotel Torino, Diano Marina)

ore 12.00 “I Dian al profumo di Liguria” – cooking show a cura dello chef Alessandro Dentone, presidente regionale Federazione Italiana Cuochiore

ore 12.45 “Arrosto non arrosto al sale ed erbe aromatiche” – cooking show, a cura dell’agrichef Gabriella Caratti (Lo Zafferano, Albenga), responsabile Lady Chef Liguria della Federazione Italiana Cuochi

ore 14.45 “Tortelli di erbe spontanee ed aromatiche” – cooking show, a cura dello chef Luca Bazzano (Quintilio, Altare)

ore 15.30 “Omaggio al cundijun” – cooking show, a cura dello chef Jorg Giubbani (Orto di Villa Edera, Moneglia, 1 Stella Michelin)

ore 16.30 “Asparagi viola alla carbonara” – cooking show, a cura dello chef Giorgio Servetto (Vignamare, Andora, 1 Stella Michelin e Stella Verde)

ore 17.15 “Il numero 1 del pesto al mortaio” – dimostrazione, con Mattia Bassi, vincitore del Campionato Mondiale 2024

ore 17.50 “Rollè di coniglio farcito con olive pomodori millefoglie di patate al timo e verdurine croccanti” – cooking show, a cura dell’Istituto Ruffini-Aicardi, in collaborazione con Frantoio Venturino

Area incontri

ore 10.00 “Assaggia la Liguria: il pesto al mortaio” – laboratorio emozionale, con utilizzo di Basilico Genovese Dop, Aglio di Vessalico e Olio Riviera Ligure Dop

ore 11.00 “L’acqua, un bene prezioso per l’organismo, l’alimentazione, la comunità e il pianeta” – tavola rotonda con degustazione, con interventi di Pier Paolo Gallea di Acqua Minerale di Calizzano, chef ed altri esperti

ore 12.00 “Cantine Doc” (Multiverso Ed.) – presentazione del volume, con l’editore Mario Cucci e degustazione a cura dell’azienda Peq Agri di Andora

ore 15.00 “Mente alla Menta” – laboratorio sui vari utilizzi di una delle aromatiche più diffuse, a cura dell’esperto Marco Cappello, responsabile qualità di Rb Plant

ore 15.45 “Diano Marina, Città degli Aranci” – conferenza, a cura dell’esperto di botanica Oreste Brunazzi, con piccola degustazione

ore 16.45 “Prebuggiùn, guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione” (De Ferrari Ed.) -presentazione del libro, con l’autrice Laura Brattel, guida ambientale-escursionistica e forager

ore 17.30 “Segreti e sapori dei vini liguri” – laboratorio-degustazione con il sommelier Ivano Brunengo della Fisar, a cura di Enoteca Regionale della Liguria.



Expo dei produttori

Una passeggiata alla ricerca di pregiati sapori aromatici, olio extra vergine di alta qualità, gustose olive in salamoia, vini raffinati e altre prelibatezze dei contadini della Liguria è sicuramente una delle attività più gradevoli da fare in primavera. Ancora meglio se lo si fa lungo l’elegante centro pedonale di Diano Marina, dove si svolge l’expo dei produttori di Aromatica. Non è solo un mercato: è un punto di incontro tra consumatori attenti e produttori orgogliosi, tra esperti della cucina e artigiani della terra, tra chi mette passione e impegno nella produzione delle materie prime e chi poi le trasforma, le racconta o le consuma. È il luogo della consapevolezza, dove si scoprono le azioni, la fatica e le emozioni che sono racchiuse in ogni prodotto.

Orario:

Venerdì 3 maggio dalle ore 9:30 alle 19:30;

Sabato 4 maggio dalle ore 9:30 alle 22:00;

Domenica 5 maggio dalle ore 9:30 alle 19:30.

Gli Chef

Tra i protagonisti di Aromatica, spiccano nomi ben noti nel panorama gastronomico italiano. Oltre a Gianfranco Vissani, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo (Casa Vissani, Baschi, Terni, 1 stella Michelin), saranno ad Aromatica altre stelle della cucina: Ivano Ricchebono, di The Cook a Genova (1 stella Michelin), porterà l’avanguardia ligure e l’arte culinaria della sostenibilità; Flavio Costa, mente creativa di 21.9 a Piobesi d’Alba (1 stella Michelin), darà vita a piatti che rispecchiano la sua cucina calda, moderna, istintiva, lineare e immediata; Jorg Giubbani, il visionario chef di Orto a Moneglia (1 stella Michelin), porterà a Diano Marina il suo sorprendente eco-sistema di mare, orto e montagna; Giorgio Servetto, il geniale chef di Vignamare ad Andora (una stella Michelin, segnalato anche con la stella verde), condividerà la profonda conoscenza degli ingredienti locali e delle tecniche culinarie che valorizzano la tradizione gastronomica ligure; Luca Andrè, la mente che sta dietro Soul Kitchen a Torino, genio della cucina vegetale che si fa portavoce della cucina dell’anima; Alessandro Dentone, Presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi ed executive chef presso AD Catering a Genova; Luca Bazzano, chef contemporaneo dello storico ristorante Quintilio di Altare (Savona); Jacopo Chieppa, già nella brigata del Mirazur di Mentone (3 Stelle Michelin), oggi chef del Ristorante Equilibrio di Dolcedo, con una grande passione per i lievitati.

Senza dimenticare gli altri chef, ognuno dei quali ha una storia da raccontare e segreti che proveremo a svelare: Claudio Pasquarelli (Claudio, Bergeggi), che presenterà il suo libro di ricette, Orietta Zaccaro (La Cucina delle Erbe, Ceva), Gabriella Caratti (Lo Zafferano, Albenga), (Nicoletta Lavagna (Enosteria Etta, Borgomaro), Hellis Delprato (Pantarei, Diano Marina), Giuseppe Mongiello (Hotel Torino, Diano Marina), Michelangelo Pisani (Hotel Metropol, Diano Marina).

Le cene a 4 mani

Le cene a quattro mani ad Aromatica sono un evento nell’evento. Qui gli chef sono veri artisti: la loro creatività non si limita a sommare, ma si moltiplica. Grazie alla straordinaria qualità e unicità dei prodotti e delle fragranze della Riviera ligure, la creatività ad Aromatica viene elevata a potenza. Il risultato è un’esperienza culinaria che soddisfa anche i palati più esigenti.

Questi i dettagli delle tre serate:

Venerdì 3 maggio – ore 20:00

Jasmin Charme Hotel, Diano Marina

Stelle sul Mare

Chef: Ivano Ricchebono (The Cook Genova, 1 stella Michelin)

Resident chef: Luca Mercurio.



Sabato 4 maggio – ore 20:00

Hotel Caravelle, Diano Marina

Primavera aromatica in Liguria

Chef: Alessandro Dentone e lo staff ligure della Federazione Italiana Cuochi

Resident chef: Federico Canargiu con la partecipazione straordinaria dell’agrichef Gabriella Caratti



Domenica 5 maggio – ore 20:00

Pantarei, Diano Marina

Il giardino degli aromi delle due Riviere

Chef: Jorg Giubbani (Orto Moneglia, 1 stella Michelin)

Resident chef: Hellis Delprato

Menu e prezzi https://aromaticadianese.it/cene-a-4-mani/

I posti sono limitati. Si raccomanda la prenotazione diretta al Ristorante.





Cooking Show

Ad Aromatica, ci sono una ventina di cooking show distribuiti tra venerdì e domenica: un festival di dimostrazioni e ricette spiegate direttamente da chi le crea, con piccoli assaggi alla fine. È una parata di professionisti che illustrano e giustificano ogni passaggio, coinvolgendo il pubblico fino al momento culminante della presentazione del capolavoro.

Il cooking show è l’evento che svela le personalità degli chef al di fuori delle cucine. Il pubblico vuole conoscere chi decide i menu, sceglie gli ingredienti, prepara i condimenti, e controlla scrupolosamente ogni dettaglio. Vuole vedere chi cura l’impiattamento e desidera captare i movimenti, i sorrisi, e l’empatia, oltre al puro gesto tecnico. Aromatica mette in mostra chef rinomati, giovani talenti e professionisti affermati, offrendo loro l’opportunità di esprimersi davanti a un pubblico interessato e competente.

Premio Aromatica

Il Premio Aromatica 2024 viene assegnato a Paolo Pellegrino, la cui storia è una sequenza di successi e conquiste nel settore dell’hospitality. Originario del Golfo Dianese, Paolo Pellegrino ha trascorso gli ultimi anni a Londra, dove ha affinato le sue competenze, dalla gestione dei vini all’eccellenza del servizio in sala. Il suo percorso all’estero inizia nel 2012, quando si trasferisce nella City per cogliere opportunità di crescita professionale. Il primo passo significativo è l’ingresso nel rinomato Novikov Club, dove viene assunto come assistente sommelier, dando inizio a un’esperienza che plasmerà la sua carriera. Durante i suoi anni a Londra, Pellegrino ha accumulato una serie di esperienze presso alcune delle migliori strutture gastronomiche della città e non solo. Dal ristorante dell’Hilton Hotel in Hyde Park al rinomato ristorante “Casa di Stefano”, passando anche per una parentesi formativa a Saint-Tropez, dove ha approfondito la conoscenza dei vini immergendosi completamente nel mondo dell’enologia.

La sua prima esperienza manageriale è stata presso il due stelle Michelin “Michel Roux” a Westminster, che gli è valsa il premio come ‘Best Front of House’. Questo riconoscimento ha sottolineato non solo le sue competenze enogastronomiche, ma anche le sue abilità nel gestire il servizio e creare esperienze indimenticabili per gli ospiti. L’esperienza presso il Michel Roux è stata un punto di svolta nella vita del sommelier dianese, che aveva già lavorato in diversi ristoranti stellati in Italia, come Cracco Peck, Ristorante Enoteca Pinchiorri, Il Mosaico, Caino e Relais Et Chateaux Il Pellicano.

Attualmente, Paolo Pellegrino ricopre la posizione di Direttore generale del Twist Connubio Restaurant a Londra, un locale che ha conquistato un posto di prestigio tra i migliori ristoranti della città. Il riconoscimento del premio di OpenTable, Dinner choice nel 2022 è una testimonianza tangibile del suo impegno e della sua dedizione nel fornire un’esperienza gastronomica superlativa ai clienti.

Andrea Radic

A presentare queste eccellenze sarà quest’anno Andrea Radic, giornalista, autore televisivo, attore, conduttore, storyteller e influencer. È coordinatore della commissione d’assaggio del Merano Wine Festival. Scrive per La Freccia, FSnews.it, La Freccia Francia, Agenzia Ansa, Identità Golose e Novella Cucina. Conduce Italia Vicina (in viaggio con Andrea Radic) su Gambero Rosso (Sky e canali 133 e 415). Ha oltre 45.000 followers su X (ex Twitter).

Cultura enogastronomica

Aromatica sarà anche quest’anno palcoscenico per la presentazione di libri e conferenze, con ospiti prestigiosi e temi di attualità, ovviamente collegati ad alimentazione ed agroalimentare.

Oscar Farinetti, imprenditore poliedrico e visionario, sarà ospite nella giornata inaugurale dove presenterà il suo ultimo libro “10 Mosse per affrontare il futuro: una via nuova attraverso il piacere e la bellezza”. Lo Chef Flavio Costa, mente creativa di 21.9 a Piobesi d’Alba (una stella Michelin), presenterà il suo libro “Un Mare nel Roero” edito da Trenta Editore. Altro imperdibile momento culturale di Aromatica 2024 sarà quello che avrà come protagonista Claudio Pasquarelli, che presenterà il suo libro fresco di stampa “Sull’onda del gusto ligure, storie di cucina”, scritto in collaborazione con il giornalista Stefano Pezzini ed edito da Marco Sabatelli Editore. “A prova di… Miele” è più di una semplice raccolta di ricette, è un viaggio nel mondo del miele, un ingrediente versatile e ricco di proprietà benefiche, esplorato attraverso la sensibilità e la competenza dei suoi autori, Tiziana Colombo, autrice insieme a Marco Magri del libro edito da Trenta Editore. “CantineDOC Liguria” di Virgilio Pronzati, edito da Multiverso Edizioni, sarà protagonista di una speciale presentazione a cura dell’editore Mario Cucci, arricchita da una degustazione dedicata. Leslye Pario, biologa nutrizionista, insegnante yoga e life coach, sarà ad Aromatica con “Vinci stress, peso e pancia gonfia. Con C.AL.M.A.® a piccoli passi verso una vita in salute e senza l’ossessione della dieta” e “No dieta con C.A.L.M.A. Il metodo che origina il cambio d’alimentazione partendo dalla correzione delle abitudini disfunzionali”, in cui affronta anche il ruolo delle erbe e delle spezie nella nostra alimentazione.

Protagonista dell’escursione alla scoperta di Diano Marina, la guida ambientale escursionistica e forager di professione, Laura Brattel è “herbaria” per lunga tradizione familiare. A Diano Marina, nel primo weekend di maggio presenterà il suo libro “Prebuggiùn. Guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione”.

Aromatica è anche stimolo alla conoscenza, attraverso conferenze in grado di incuriosire il pubblico con tematiche non convenzionali. Il dott. Claudio Battaglia, presidente provinciale della LILT, presenterà l’intervento “Cibo, vero e falso sui tumori: parliamone con lo specialista”. Oreste Brunazzi, erborista dianese, curerà l’incontro dal titolo “Diano Marina, Città degli aranci”, raccontando, nell’ambito di un progetto di recupero delle tradizioni e delle tipicità, le ricette tradizionali che hanno come protagonista l’agrume simbolo della cittadina, mentre Pier Paolo Gallea – direttore marketing e pubbliche relazioni di Acqua Calizzano – parlerà insieme a chef e altri esperti delle proprietà dell’acqua minerale durante la conferenza “L’acqua, un bene prezioso per l’organismo, l’alimentazione, la comunità e il pianeta”.

Venerdì della conoscenza

Non casualmente, l’appuntamento di maggio con i Venerdì della conoscenza è dedicato al tema “Il futuro del cibo o il cibo del futuro?”. È noto che la salute delle persone dipende in larga parte dal cibo che mangiano, dall’acqua che bevono e dall’aria che respirano. Ma come possono queste variabili influenzare la nostra espressione genica e, di conseguenza, la nostra salute? L’incontro sarà introdotto dalla Dott.ssa Cecilia Bartolucci – Laurea in chimica con specializzazione in biochimica, ricercatrice CNR – che parlerà dell’impatto dell’alimentazione sulla salute. Insieme a lei, interverrà il Prof. Eleuterio Ferrannini, Diabetologo di fama internazionale. Giorgio Einaudi, membro del comitato scientifico che promuove i Venerdì della Conoscenza, sarà il moderatore dell’incontro. Il dibattito offrirà l’opportunità di comprendere meglio le connessioni tra cibo, salute e scienza, e di ricevere preziosi spunti per adottare abitudini alimentari più consapevoli e orientate al benessere individuale e collettivo.

Aromaticocktail

È diventato ormai parte della tradizione il concorso Aromaticocktail per barmen Aibes (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), professionisti che in occasione di Aromatica si ritrovano a Diano Marina da tutta la Liguria per dar vita ad una competizione di altissimo livello, con degustazione per il pubblico presente. La giuria è composta dagli stessi professionisti e il livello della gara è estremamente alto.

Confcommercio Golfo Dianese

Anche quest’anno molto attiva l’Associazione dei commercianti, che propone diverse attività coinvolgendo operatori di tutto il Golfo Dianese: il Concorso Cocktails rivolto ai bar del Golfo, il Piatto a tema proposto da 29 ristoranti del Golfo, le Specialità delle Pasticcerie, delle Panetterie e delle Gelaterie del Golfo, il Concorso Vetrine.

Assaggia la Liguria

Le attività di Assaggia la Liguria saranno parte integrante della proposta di Aromatica domenica: un palinsesto esperienziale con laboratori e animazioni, inoltre cooking show a tema con lo chef Alessandro Dentone, presidente Unione Regionale Cuochi Liguri. Il format di Assaggia la Liguria unisce la competenza degli esperti di settore a quella teatrale e di animazione della compagnia Teatro del Piccione e a quella gastronomica dell’Unione Regionale Cuochi Liguri per raccontare le eccellenze agroalimentari della Liguria “in tutti i sensi”. Assaggia la Liguria è il progetto di comunicazione dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Campione del mondo di pesto genovese al mortaio

Mattia Bassi di Genova, 56 anni, 3 figli, ingegnere navale di Genova, ha vinto l’edizione 2024 del Campionato Mondiale del pesto genovese al mortaio e sarà presente domenica pomeriggio a Aromatica per una dimostrazione.

In finale, qualche settimana fa, Bassi ha sbaragliato i 100 concorrenti provenienti da tutto il mondo che si sono sfidati nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, giudicati da 30 esperti, gourmet opinion leader selezionati a livello nazionale.

Street food

Una dozzina di operatori selezionati, con i loro caratteristici food truck, occuperanno l’area street food collocata nella zona a levante di corso Roma Est, con i gourmet burger e i panini firmati, le polpette gourmet, le carni brasiliane, le specialità siciliane e quelle toscane. E poi ancora lo gnocco fritto farcito, i mojito, le specialità spagnole come la paella e le tapas, le specialità BBQ. Infine gli arrosticini abruzzesi e la frittura di pesce fresco.

Orario:

• Venerdì 5 maggio dalle ore 10:00 alle 21:30;

• Sabato 6 maggio dalle ore 10:00 alle 22:30;

• Domenica 7 maggio dalle ore 10:00 alle 22:00.

Spettacolo musicale

Ad animare la serata di sabato, con apertura dell’expo sino alle 22:00 e dei food truck dello street food sino alle 22:30, sarà il Music Time Trio (Angela Vicidomini, voce; Alessio Briano, tastiere; Artan Selishta, chitarre elettriche e acustiche), collaudata formazione che si esibirà dalle ore 21 sul palco di piazza Martiri della Libertà. “La grande musica italiana” è il titolo dello spettacolo: un tributo ad artisti famosi e brani immortali, con alcuni “omaggi” alla Liguria. Nell’esibizione è curata minuziosamente la parte musicale, proposta con arrangiamenti moderni che toccano i più svariati generi musicali.

Navetta

Dato il successo riscontrato con il servizio offerto in via sperimentale lo scorso anno, Aromatica rilancia con due giorni di navetta gratuita per coloro che arriveranno in treno alla stazione di Diano nelle giornate di sabato 4 e di domenica 5 maggio. La navetta sarà operativa dalle ore 10:00 alle 18:30 e collegherà non-stop la stazione ferroviaria di Diano con il centro di Diano Marina, con fermata unica in via Cesare Battisti. Questo servizio, disponibile anche in senso contrario, permetterà ai visitatori di spostarsi in modo comodo e veloce, senza necessità di prenotare. La frequenza delle corse sarà di circa 20’, con maggior intensità in caso di necessità. È prevista una breve pausa nell’ora di pranzo. Si consiglia agli interessati di non attendere gli ultimi momenti per usufruire del servizio, poiché in alcuni periodi della giornata potrebbe verificarsi un’affluenza significativa.

Aromatica a Scuola

In linea con la missione di promuovere la cultura del cibo e l’importanza della sostenibilità ambientale, Aromatica presenta l’iniziativa “Aromatica a Scuola” – rivolta alle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Diano Marina – che consiste in un percorso formativo e in un concorso, che hanno coinvolto nei giorni scorsi gli studenti in un viaggio alla scoperta delle ricette tradizionali, della creatività culinaria e del rispetto per l’ambiente. Nel weekend di Aromatica verranno premiate le ricette migliori in diverse categorie, tra cui la “Ricetta antica riscoperta”, la “Ricetta più creativa”, la “Ricetta rispettosa dell’ambiente” e la “Ricetta fusion contaminazione culturale”

Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi

Scuola superiore di eccellenza con sede ad Arma di Taggia (IM) frequentata da ragazzi provenienti da tutta la provincia di Imperia, collabora con Aromatica per tutte le attività relative all’accoglienza e come supporto alle attività di cucina. Gli studenti, con l’aiuto dei loro professori, proporranno ad Aromatica 2024 ben 4 cooking show, dedicati ai prodotti locali, interpretando anch’essi le ricette del Concorso dell’Istituto Comprensivo Diano Marina.

Salotto Aromatico

Il Salotto Aromatico, ideato e condotto da Carmine Esposito, è un nuovo format avvincente e adrenalinico per gli appassionati della cucina, delle erbe aromatiche e con la passione per il food. Uno spazio, un salotto multimediale, un talk-show dove Esposito e il suo team incontreranno chef e ospiti: uno studio televisivo posizionato in città dove verranno raccontate le storie dei partecipanti e i momenti salienti di Aromatica, per trasmetterli in streaming sulle principali piattaforme.

La “contaminazione con il Piemonte

Aromatica, Diano Marina e l’intero Golfo Dianese si confermano estremamente attrattivi per le varie comunità piemontesi. Oltre al gemellaggio con Diano d’Alba – anche quest’anno presente con alcune aziende rappresentative del territorio e dei suoi principali prodotti tipici, vino (prevista anche una degustazione guidata) e nocciole – e alla consueta frequentazione del Presidente della Regione Alberto Cirio, lo scorso anno ospite ad Aromatica, ci piace citare il rapporto di recente creazione con il prestigioso evento QuintEssenza di Savigliano, che domenica 19 maggio manderà in scena la sua 25esima edizione, e – grazie alla collaborazione con il Gruppo Micologico Cebano – la mostra di erbe spontanee prevista nelle giornata di sabato 4 e domenica 5 maggio lungo via Milano.

Hanno già confermato la loro presenza alla giornata inaugurale di Aromatica il sindaco di Diano d’Alba, Ezio Cardinale, il sindaco di Savigliano Antonello Portera e il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Andrea Coletti. Tra i “testimonial” del Piemonte, da non dimenticare, anche i già citati Oscar Farinetti, Luca André ed Orietta Zaccaro.