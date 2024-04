Venerdì 3 maggio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Segretario federale della Lega, Matteo Salvini sarà a Tortona per presentare il suo ultimo libro “Controvento. L’Italia che non si arrende”, alle ore 18.30 in sala Polifunzionale “Mons. Remotti” presso l’ex Caserma Passalacqua, in via Milazzo angolo via Legnano.

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, sarà anche l’occasione per esprimere il sostegno del leader nazionale della Lega al Sindaco Federico Chiodi, che si ripresenta alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 come candidato unico del centrodestra, e per presentare in anteprima la lista dei candidati della Lega al Consiglio Comunale. All’evento interverrà anche Riccardo Molinari, Capogruppo Lega alla Camera dei Deputati e Segretario Lega Piemonte.

Prendendo le mosse dal libro autobiografico di Salvini, edito da Piemme, si parlerà del presente e del futuro della Lega: l’autonomia, la difesa dei confini e una diversa idea di Europa, oltre alle importanti infrastrutture che interessano anche il territorio di Tortona.

“Matteo Salvini ritorna ancora una volta nella nostra Tortona – ha dichiarato Chiodi – sarà per noi un momento di confronto e approfondimento sulle sfide che ci attendono a livello europeo, ma anche sul piano locale”.

