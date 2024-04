Ieri alle 18.00 si è svolto il Consiglio Comunale di Diano Marina: i principali punti all’ordine del giorno.

Il Consiglio comunale di oggi si è aperto alle 18.00 con la comunicazione del Presidente del Consiglio comunale, Francesco Bregolin, che segnala che in data 29 marzo 2024 ha convocato la Commissione Speciale Temporanea Antimafia, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2024, per la sua costituzione. In tale sede è stato eletto all’unanimità il Presidente della Commissione nella persona del Dott. Francesco Parrella.

Per quanto riguarda il PEF (documento ufficiale per il riconoscimento dei costi che vengono posti a base per il calcolo delle tariffe TARI), sulla validazione dell’aggiornamento biennale per gli anni 2024-2025, prende parola l’Assessore Luca Spandre. “A eseguito di inflazione e aumenti di costi relativi a carburanti, materie prime, personale dipendente, servizio svolto dal gestore Egea Ambiente, trattamento e smaltimento dei rifiuti, si è reso necessario aumentare le tariffe TARI (mediamente del 8,85%) così come disposto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)” spiega Spandre. “La normativa purtroppo impone che l’aumento complessivo dei costi venga coperto totalmente con le entrate, e quindi di fatto con l’aumento delle tariffe”.

Il Sindaco prosegue con il punto all’ordine del giorno relativo al PEBA (piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). L’approvazione del PEBA arriva a completamento di un lavoro svolto con il coinvolgimento di uffici, Sindaco e Consulta per l’Handicap della Provincia di Imperia, con l’intento di evidenziare aspetti positivi e criticità presenti, indicando le possibili soluzioni a tali problematiche. “Si tratta di un elemento qualificante di cui essere orgogliosi” ha commentato il Sindaco “un importante documento di cui si dota il Comune nel rispetto e nella cura delle persone più fragili”. La presenza dell’architetto Fiorenzo Marino ha permesso di approfondire a livello tecnico i caratteri generali del progetto: “Quello di Diano Marina si configura come una rete di percorsi che collega gli spazi pubblici contando circa 130 interventi puntuali e 10 edifici comunali esaminati”.

La seduta viene sospesa per verificare una mancata consegna di pratiche in merito al PEBA, denunciata dal Consigliere Francesco Parrella. Non risultando agli uffici competenti alcun illecito, il consiglio comunale riprende mentre i Consiglieri Francesco Parrella e Micaela Cavalleri, del gruppo Diano Domani, abbandonano l’aula per protesta.

Sull’istanza di svincolo presentata dai proprietari dell’Hotel Roma sito in via Cascione nel dicembre 2022, interviene il Sindaco che spiega, con il supporto tecnico dell’Ingegnere Capo Riccardo Volpara, che la concessione dello svincolo totale avviene – come previsto dalla Legge Regionale n. 1/2008 – a seguito di tutte le perizie tecniche (con relative relazioni) e gli studi che hanno dimostrato che la struttura non è adeguabile dal punto di vista turistico-ricettivo.

La parola torna all’Assessore Spandre per l’approvazione del bilancio consuntivo. Il quadro che emerge, vede un avanzo di amministrazione complessivo di 8.591.374,55 euro, con un aumento di spese, nel 2023 focalizzato soprattutto nei settori “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (per esempio per incremento assistenza domiciliare, assunzione di un assistente sociale, affidi educativi e interventi di tutela dei minori, assistenza disabili, LET centro aggregativo giovanile), “Istruzione e diritto allo studio” e “Turismo” (con investimenti per esempio per il servizio bagnini e i servizi igienici nelle spiagge libere). L’Assessore ha elencato le principale spese di investimento avvenute grazie a fondi propri e contributi e ha specificato che nel 2023 il Comune non ha proceduto all’assunzione di nuovi mutui, che i mutui ancora da rimborsare sono passati da € 3.273.169,69 al 31/2021 a € 2.085.443,40 al 31/2023 e che ha rispettato i tempi di pagamento delle fatture verso i fornitori con grande tempestività, circa 10 giorni in meno dei 30 giorni previsti per gli enti.

Introducendo l’approvazione della bozza del nuovo statuto e dei patti parasociali della società mista Rivieracqua, il Sindaco ha ripercorso l’iter amministrativo che ha portato a questo importante momento, che si configura come il penultimo passo, che dovrebbe portare Riveracqua al risanamento. Nuovo statuto e patti parasociali sono pratiche obbligatorie, che devono essere approvate da tutti i consigli comunale degli Enti soci per poi essere inserite nel bando di gara a doppio oggetto per l’individuazione del socio privato. “Ci tengo a precisare” continua il Sindaco “che già nel novembre 2019 l’Assemblea dei Sindaci diede indirizzi ben chiari affinché l’allora commissario ad acta modificasse il modello della società. Oggi siamo quasi arrivati alla fine del percorso che porterà il Comune di Diano Marina a rientrare del credito di 1.800.000 euro in 5 anni”.

In merito alla mozione del gruppo Diano Marina, con la quale il Consigliere Bellacicco invita a sottoscrivere unanimemente una richiesta al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti relativa alla collocazione di un CPR presso la ex caserma “Camandone”, interviene il Sindaco “Le ho chiesto di ragionarci sopra e di non presentare questa mozione perché purtroppo in qualche modo lei sta manifestando la volontà di apparire nel Consiglio comunale di Diano Marina come colui che si discosta da quello fatto dal Comitato NO al CPR nel Golfo Dianese. Tra l’altro non so se ha ricevuto la nota del Sindaco di Diano Castello, che dovrebbe dare conferma a tutti i membri del Comitato dell’avvenuto invio di una lettera proprio al Presidente della Regione Liguria”. Za Garibaldi legge la lettera indirizzata al Presidente, esprimendo rammarico per la crepa che il Consigliere Bellacicco sembra voler installare all’interno del Comitato. Stessa perplessità viene espressa dal Consigliere di Diano Domani, Francesco Parrella: “Questa battaglia va combattuta uniti, senza alcun primo della classe”.

In risposta alla mozione relativa all’istituzione di un Consiglio comunale dei ragazzi da parte del gruppo Diano Domani, è intervenuto l’Assessore Sabrina Messico. “Il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi è una delle proposte progettuali dell’Amministrazione comunale di concerto con la Direzione scolastica, ma attualmente l’attenzione è principalmente rivolta all’organizzazione dei servizi essenziali, come la mensa scolastica e il trasporto, e altre aree prioritarie che richiedono attenzione immediata. Pertanto, la mozione per istituire il consiglio al momento non può essere accettata”.