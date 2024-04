Direttamente dal programma Freedom di Italia1 e molte altre trasmissioni televisive, radiofoniche e web, arriva a chiudere la prima rassegna di Mare d’Inchiostro al NoName di Diano Marina GIORGIO BAIETTI.

Scrittore, giornalista e studioso, Baietti è considerato il più importante esperto italiano sul mistero di Rennes le Chateau, autore di numerosi saggi e romanzi, si occupa di storia alternativa, esoterismo e molto altro. Tiene incontri e conferenze in tutta Italia e, per l’occasione presenterà il suo ultimo saggio “I Catari e il loro Mistero” (Verdechiaro).

Sarà lui a chiudere la prima rassegna di Mare d’Inchiostro 2024 venerdì 26 aprile presso il NoName di Diano Marina (IM).

Laureato in sociologia e lettere, Giorgio Baietti è attualmente considerato l’autore di riferimento quando si parla in Italia del mistero di Rennes Le Chateau. Giornalista, insegnante, studioso, divulgatore, è uno scrittore con all’attivo dozzine di pubblicazioni, tra articoli, saggi, e romanzi, tiene conferenze in tutta Italia ed è spesso ospite in qualità di esperto e consulente di numerose trasmissioni radio televisive e sul web, che trattano temi legati agli enigmi e l’esoterismo come Rebus (Odeon), Mistero (Italia 1), Voyager (Rai 2), e attualmente, del format di Mediaset “Freedom” condotto da Roberto Giacobbo che ha curato anche la prefazione del suo ultimo libro che presenterà a Diano Marina: “I Catari e il loro Mistero”.

Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Rennes le Chateau (CET, 2001), L’enigma di Rennes le Chateau (Ed. Mediterranee, 2003), L’uomo e il mistero, AAVV (Ed. Mediterranee, 2004), Giallo Uovo (Mondadori, 2006), Lo specchio inverso (Ed. Lindau, 2007), Il Cristo delle dolci colline (Casale Monferrato, 2008), I guardiani del tempo (Piemme, 2009), Buio come il vetro (Minerva, 2015), Luoghi misteriosi (Yume, 2020), Una valle di misteri, La dea dimenticata e, naturalmente, I Catari e il loro Mistero (Verde chiaro Ed., 2023):

“Catari…una parola di sei lettere che racchiude un intero alfabeto di spiritualità, insegnamenti, storia, leggenda, emozioni e commozioni. Catari, i puri, un popolo buono e giusto che è stato attaccato e distrutto dai potenti del tempo (Papa Innocenzo III e i sovrani francesi) per conquistare le loro terre e i loro tesori. Ma il tesoro più grande non sono riusciti, per fortuna, a rubarlo…

Il loro vero tesoro è come il vento che soffia ancora oggi sulle mura dei loro castelli a strapiombo sulle rocce, il respiro della libertà e dell’amore puro, come il loro nome.”

GIORGIO BAIETTI sarà venerdì 26 aprile dalle ore 18 al NoName di via Genala 13 a Diano Marina.

L’appuntamento davvero da non perdere è ad ingresso libero.