In vista delle prossime Elezioni Europee 2024 – che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno – il Comune conta sul sostegno e sull’impegno dei cittadini per assicurare che il processo elettorale si svolga in modo ottimale. Per questa ragione l’Ufficio Elettorale e il Consigliere delegato Gianluca Gramondo lanciano un appello alla cittadinanza per reclutare scrutatori di seggio disponibili a svolgere questo importante incarico civico, anche se non iscritti all’apposito albo.

Secondo le istruzioni ministeriali, il Comune invita i propri elettori disponibili a svolgere le funzioni di scrutatori a manifestare la loro disponibilità per le Elezioni Europee 2024. Questo perché potrebbero essere necessarie risorse aggiuntive, in caso non fossero disponibili alcuni componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali, e quindi già iscritti nell’apposito albo. Per poter essere inseriti nell’elenco aggiuntivo, basterà inviare una comunicazione al Comune indicando generalità complete, disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio, titolo di studio, professione, recapito telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica. È inoltre richiesta la copia del proprio documento di identità in corso di validità. Questa comunicazione può avvenire anche tramite posta elettronica utilizzando l’indirizzo protocollo@comune.dianomarina.im.it oppure protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale Comunale al numero di telefono +39 0183 490262.