Giovedì 11 aprile, presso la Sala Romita del Comune di Tortona, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, si è svolta la presentazione di un nuovo progetto del Lions Tortona Castello “Le camminate del Ben-essere” pensato per coniugare salute e ambiente supportato dal Comune di Tortona e in stretta collaborazione con la sezione Tortonese del CAI e Ambiente Scrivia. Si tratta di un percorso di circa 6 km all’interno del Parco dello Scrivia che vuole coniugare momenti di immersione nella ricchezza di natura e fauna di questo nostro parco naturale a un valido esercizio aerobico. Il percorso molto ben segnalato inizia nei pressi dell’Itinera e procede nel Parco fiancheggiando la sponda destra dello Scrivia per addentrarsi nelle macchie boschive spontanee lungo i terreni golenali. Il percorso prevede due soste nelle quali sono indicati esercizi aerobici a corpo libero per rafforzare i muscoli degli arti superiori e inferiori Si tratta quindi di un percorso progettato per permettere una attività fisica indicata per tutte le età che non necessita di attrezzature speciali se non abbigliamento comodo e buone scarpe.

L’inaugurazione delle “Camminate del Ben-essere” avverrà l’11 maggio organizzata dalla dottoressa Veronica Basso e dal dottor Franco Fontana del FAI, è dedicata ai pazienti diabetici. Si svolgerà in piccoli gruppi, nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore per la PSA, accompagnati dai diabetologi Basso e Fontana per discutere dei benefici dell’attività fisica e da Francesco Arcesati e membri del CAI che aiuteranno ad apprezzare la natura di flora e fauna del Parco.