Il terzo ed ultimo incontro dal titolo “NAVIGARE IL FUTURO: opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale” si svolgerà venerdì 5 aprile 2024 alle ore 21 presso la Sala Convegni della Fondazione.

Il relatore sarà l’Ingegnere Stefano Gatti, attualmente impiegato in Nexi, leader europeo dei servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali, come Head of Data & Analytics. Nel 2019 ha pubblicato “#AI expert”, una fotografia dell’evoluzione del mondo dati in ambito aziendale con particolare attenzione al ruolo delle nuove figure professionali emergenti. Nel 2022 ha scritto il libro “La Cultura del Dato”, che è stato successivamente tradotto in inglese nel 2023. Dal 2022, gestisce anche una newsletter chiamata “La Cultura del Dato”, in cui discute di tecnologia, organizzazioni, investimenti e tematiche di impatto sociale legate ai dati e all’attuale evoluzione dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale non è un tema nuovo ma si è affacciato nella nostra quotidianità con grande evidenza negli ultimi mesi e ci sono già molti studi che evidenziano come si tratti di una tecnologia che avrà, e in parte ha già, effetti su tutti gli ambiti della nostra vita: su come comunichiamo, come ci relazioniamo con gli altri, come acquistiamo beni, come lavoriamo e come impariamo.

Durante la serata i ragazzi protagonisti dialogheranno con l’intervistato per capire un po’ meglio di cosa si tratta quando si parla di intelligenza artificiale e di come essa potrà interagire nella vita di tutti noi. In particolare, saranno evidenziati gli aspetti positivi e negativi di questa tecnologia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.