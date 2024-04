Il cuore di ACQUI TERME, Piazza della Bollente, Via Saracco e un tratto di Corso Italia, il 6 e 7 aprile 2024 si trasforma in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi: una full immersion di due giorni per conoscere ed apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio. Il Garden Club di Acqui Terme in collaborazione con il Comune di Acqui Terme, ha selezionato circa 30 espositori che animeranno, per l’intero week-end un percorso in cui gli appassionati potranno ammirare, apprezzare ed acquistare piante poco note insolite e curiose.

Saranno presenti anche proposte di sementi, bulbi, attrezzature per il giardinaggio, vasellame, editoria specializzata, arredo da giardino, e altri prodotti inerenti il mondo del giardinaggio che coloreranno le due giornate.



L’evento è a ingresso libero

avrà luogo anche in caso di pioggia, anzi le piante ringrazieranno!