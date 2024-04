Doppio intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, venerdì 19 aprile quando i pompieri sono intervenuti nel corso della mattina in un’abitazione lungo la Strada Statale per Genova in aiuto dio una donna che faceva fatica a camminare, hanno aperto l’alloggio e l’hanno consegnata ai soccorritori del 118 e nel pomeriggio in un’abitazione al secondo piano di viale Guala dove una donna era caduta in casa.

I pompieri son o saliti su una scala fino a 10 metri di altezza sono entrati e l’hanno soccorsa.