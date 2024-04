Visita d’istruzione di più giorni, tra il 19 e il 22 marzo, per centoquaranta studenti del triennio delle due sedi dell’Istituto G. Marconi di Tortona, con tappe in tre diversi Stati europei: in Svizzera, per ammirare le cascate del Reno, nella Germania bavarese, per visitare Monaco e Dachau, e infine in Austria, a Innsbruck, capoluogo del Tirolo

Nel raggio di poche centinaia di chilometri, la storia delle città mitteleuropee segnate dalle brutture dei totalitarismi si unisce alla natura di una delle regioni più varie del mondo, tra fiumi, laghi e vette alpine. La gita infatti ha dato modo di gustare la bellezza della natura, aspetto predominante di tutto il percorso: le cascate del Reno, con i complessi giochi d’acqua e la loro imponenza, sono uno spettacolo “unico” da vertigine e hanno allietato il lungo viaggio di andata verso Monaco, la capitale della Baviera.

Monaco è una città completa, in cui ogni sfumatura arricchisce l’altra, dove la tecnologia trova il suo spazio e si sposa con il verde della città, dando origine alle strutture olimpioniche e al BMW Welt, il museo showroom che mette in mostra gli ultimi gioielli della casa automobilistica tedesca, all’interno di una struttura architettonicamente futuristica.

Durante il soggiorno in Baviera ci è stata data la possibilità di visitare il campo di concentramento di Dachau, il più longevo della barbarie nazista. Costruito a pochi mesi dell’insediamento di Hitler, ha funzionato ininterrottamente sino all’arrivo degli americani nel maggio del ’45. Ora è un museo a cielo aperto che mantiene viva la fiamma di tutte le anime spezzate dal regime nazista, lasciando come monito finale quello di non dimenticare ciò che è avvenuto perché non accada di nuovo.

La piccola chicca di Innsbruck presenta invece la sua diversità nella varietà di lingue che compone la complessità culturale della popolazione tirolese, la quale sfoggia le sue tradizioni e il suo patriottismo in ogni occasione, mantenendosi comunque aperta all’incontro con gli altri popoli.

Durante le serate, al termine di intense giornate di visita, sono state organizzate cene presso i locali tipici del posto; un momento di convivialità molto apprezzato, perché anche il cibo, come la storia e la natura, è un aspetto integrante della cultura di ogni civiltà.

Marco Canegallo, 5^AA Chimica dei materiali e biotecnologie

Lucrezia Teti, 4^AR Amministrazione Finanza e Marketing