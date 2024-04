Il Comune di Diano Marina presenta un evento straordinario rivolto alle scuole materne, programmato per venerdì 12 aprile alle 10.00. Si tratta di un incontro con lo stimato scrittore Sergio Olivotti – che avrà luogo presso il Palazzo del Parco di Diano Marina – in occasione del quale gli alunni delle scuole materne del Golfo Dianese potranno interagire con un autore di grande talento, sottolineando il valore e il potere della lettura come strumento di crescita e coesione sociale.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Diano Marina – Città che legge”, promosso grazie al patto per la lettura siglato nel 2022 dal Comune di Diano Marina in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, l’Istituto Comprensivo di Diano Marina e la libreria “Il pensiero di Firmino”. Gli accordi per la lettura riconoscono il valore sociale fondamentale della lettura e si impegnano a sostenere questa attività attraverso un’azione congiunta di enti pubblici e privati presenti sul territorio. I libri e la lettura sono considerati risorse strategiche su cui investire per migliorare il benessere individuale e collettivo, promuovere il piacere di leggere, favorire la coesione sociale e stimolare lo sviluppo del pensiero critico all’interno della comunità.

L’incontro di venerdì avrà come protagonista Sergio Olivotti, laureato in architettura ed ex insegnante presso il Politecnico di Milano, noto come illustratore e scrittore di libri per l’infanzia e per i workshop che tiene sia per adulti che per bambini. La sua esperienza e la sua passione per la letteratura renderanno questo momento un’occasione straordinaria per approfondire il mondo della scrittura e dell’immaginazione.

“Il patto per la lettura fa riferimento al Manifesto approvato dal Ministero della Cultura” specifica Sabrina Messico, assessore alla Cultura. “Si tratta di un accordo che si configura come un vero e proprio moltiplicatore di scambi culturali e di partecipazione attiva di cui l’incontro di venerdì é esempio. Il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi é fondamentale per promuovere e sviluppare una cultura legata alla lettura attiva e critica quale strumento di conoscenza“.