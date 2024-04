Il 25, 26 e 27 aprile , tre giorni interamente dedicati alle attività all’aria aperta. Potrete scoprire il fascino dell’entroterra attraverso tour guidati in e-bike di diverse difficoltà ed escursioni a piedi sui sentieri panoramici vista mare.

Avrete a disposizione gratuitamente le e-bike e le guide che ti accompagneranno.

Saranno allestite due aree dedicate e collegate da una navetta gratuita a disposizione di tutti:

Sant’Ampelio Outdoor Village, con punto informativo, street food, partenze tour e area jumping;

Cian d’Innamurai, campo base con area ristoro e partenze tour.



IL PROGRAMMA

Il 25 e 26 aprile il Sant’Ampelio Outdoor Village presso Rotonda Sant’ Ampelio sarà aperto dalle 9.00 alle 18.00; dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 area bike jumping e percorsi MTB per i bambini.



Diverse le attività disponibili al mattino e al pomeriggio:



25 Aprile

E-MTB Tour

E-Bike Street Tour (completo)

Trekking Tour

Passeggiata culturale Monet (completo)



26 Aprile

E-MTB Tour

E-Bike Street Tour

Trekking Tour

Passeggiata culturale Monet (completo)



27 Aprile

Beodo Trail non competitiva

Difficoltà :livello principiante

Durata: 3 ore

Corsa/Camminata non competitiva in ambiente naturale, dopo la partenza situata in Bordighera presso spianata del Capo, saliremo fino a Montenegro, attraverso sentieri caratteristici e viste mozzafiato sul golfo di Bordighera, lunghezza è di 10 km ed un dislivello di 500 Mt.



Per info e prenotazioni: https://www.visitbordighera.it/eventi/bordighera-outdoor-experience-2024

