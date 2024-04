Nell’ambito di Festa d’aprile, il 24 aprile 2024, l’evento organizzato dall’Isral è la presentazione del volume di Carlo Gilardenghi, Cantón di rus e dintorni (Falsopiano 2023); con i curatori Franco Castelli e Roberta Gilardenghi dialogherà Luciana Ziruolo, del comitato scientifico Isral.

Il libro, pubblicato per la prima volta vent’anni fa, non è il frutto della nostalgia per un quartiere popolare, el cantón di rus, appunto, di cui ormai rimane soltanto lo scheletro, ma è un modo per raccontare, attraverso un luogo, la storia di Alessandria nel Novecento e dei cambiamenti che ha attraversato. Ad arricchire questa nuova edizione pagine inedite, recensioni, un indice dei nomi e una lettera scritta, nel novembre del 2004, dopo la lettura del Cantón, da Umberto Eco.

Per noi dell’Isral, un modo per ricordare e onorare, a cent’anni dalla nascita e venti dalla scomparsa, Carlo Gilardenghi, partigiano, uomo politico, cofondatore del nostro Istituto, presidente del consiglio di amministrazione per un ventennio, poi, sino alla fine, suo coordinatore scientifico.

L’evento si terrà alle ore 18 alla Casa di Quartiere di via Verona 116; ci sembra particolarmente significativo presentare alla città un libro che descrive il suo cuore proletario e pulsante, proprio nel quartiere in cui è ambientato.