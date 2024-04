Stazzano – Era il giorno di Pasquetta e un gruppo di ragazzi stava festeggiando la ricorrenza all’aperto, quando una giovane della comitiva aveva dato in escandescenze, tanto da indurre gli amici a chiamare il 118. All’arrivo dell’ambulanza, però, la ragazza aveva rifiutato di essere soccorsa e, in stato di alterazione psicofisica, dovuto anche all’abuso di alcool, aveva aggredito e provocato lesioni ai due operatori, che nei giorni seguenti hanno deciso di denunciarla. L’intervento dei Carabinieri aveva consentito di contenere l’escandescenza della ragazza, accompagnata in ospedale e sottoposta a TSO, che nella foga del momento aveva morso la mano di un Carabiniere, venendo per questo denunciata per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Le indagini hanno confermato le responsabilità della ragazza, escludendo quelle di altre persone presenti ai fatti.

